Столтенберг ожидает увидеть в новом президенте США сильного союзника НАТО

16 февраля 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Столтенберг надеется на укрепление отношений между США и НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library После ноябрьских президентских выборов в США страну может возглавить новый лидер. Он останется верным союзником блока НАТО. Об этом заявил в интервью генсек альянса Йенс Столтенберг. «Уверен, что вне зависимости от итогов президентских выборов, США будут оставаться верным союзником НАТО. Альянс имеет значительную поддержку обеих партий в Конгрессе», — передает телеканал Sky News заявление Столтенберга. По словам Столтенберга, США заинтересованы в укреплении НАТО. Он добавил, что у штатов больше всего союзников в мире. Ранее США начали подготовку к укреплению границы НАТО с Россией. Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт заявила о том, что Соединенные Штаты могут отправить новое вооружение для усиления границы Финляндии с РФ, передает «Национальная служба новостей».

После ноябрьских президентских выборов в США страну может возглавить новый лидер. Он останется верным союзником блока НАТО. Об этом заявил в интервью генсек альянса Йенс Столтенберг. «Уверен, что вне зависимости от итогов президентских выборов, США будут оставаться верным союзником НАТО. Альянс имеет значительную поддержку обеих партий в Конгрессе», — передает телеканал Sky News заявление Столтенберга. По словам Столтенберга, США заинтересованы в укреплении НАТО. Он добавил, что у штатов больше всего союзников в мире. Ранее США начали подготовку к укреплению границы НАТО с Россией. Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт заявила о том, что Соединенные Штаты могут отправить новое вооружение для усиления границы Финляндии с РФ, передает «Национальная служба новостей».