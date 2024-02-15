Столтенберг ожидает увидеть в новом президенте США сильного союзника НАТО

После ноябрьских президентских выборов в США страну может возглавить новый лидер. Он останется верным союзником блока НАТО. Об этом заявил в интервью генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Уверен, что вне зависимости от итогов президентских выборов, США будут оставаться верным союзником НАТО. Альянс имеет значительную поддержку обеих партий в Конгрессе», —
По словам Столтенберга, США заинтересованы в укреплении НАТО. Он добавил, что у штатов больше всего союзников в мире.
Ранее США начали подготовку к укреплению границы НАТО с Россией. Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт заявила о том, что Соединенные Штаты могут отправить новое вооружение для усиления границы Финляндии с РФ, передает «Национальная служба новостей».
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