15 февраля 2024

Столтенберг ожидает увидеть в новом президенте США сильного союзника НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Столтенберг надеется на укрепление отношений между США и НАТО Фото:

После ноябрьских президентских выборов в США страну может возглавить новый лидер. Он останется верным союзником блока НАТО. Об этом заявил в интервью генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Уверен, что вне зависимости от итогов президентских выборов, США будут оставаться верным союзником НАТО. Альянс имеет значительную поддержку обеих партий в Конгрессе», — передает телеканал Sky News заявление Столтенберга.

По словам Столтенберга, США заинтересованы в укреплении НАТО. Он добавил, что у штатов больше всего союзников в мире.

Ранее США начали подготовку к укреплению границы НАТО с Россией. Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт заявила о том, что Соединенные Штаты могут отправить новое вооружение для усиления границы Финляндии с РФ, передает «Национальная служба новостей».

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После ноябрьских президентских выборов в США страну может возглавить новый лидер. Он останется верным союзником блока НАТО. Об этом заявил в интервью генсек альянса Йенс Столтенберг. «Уверен, что вне зависимости от итогов президентских выборов, США будут оставаться верным союзником НАТО. Альянс имеет значительную поддержку обеих партий в Конгрессе», — передает телеканал Sky News заявление Столтенберга. По словам Столтенберга, США заинтересованы в укреплении НАТО. Он добавил, что у штатов больше всего союзников в мире. Ранее США начали подготовку к укреплению границы НАТО с Россией. Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт заявила о том, что Соединенные Штаты могут отправить новое вооружение для усиления границы Финляндии с РФ, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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