Челябинец похитил из супермаркета 50 кусков сыра

Полицейские задержали жителя Челябинска за кражу почти 50-ти кусков сыра из супермаркета. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Похищенные продукты подозреваемый выносил под видом покупателя.
«Представитель магазина на улице Комарова обратился в полицию с заявлением о хищении сыра. Стоимость украденной из торгового зала продукции составила порядка 10 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, проживающего в этом же районе. Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение краж и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.