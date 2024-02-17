Челябинец похитил из супермаркета 50 кусков сыра

18 февраля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Оперативникам удалось вычислить злоумышленника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские задержали жителя Челябинска за кражу почти 50-ти кусков сыра из супермаркета. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Похищенные продукты подозреваемый выносил под видом покупателя. «Представитель магазина на улице Комарова обратился в полицию с заявлением о хищении сыра. Стоимость украденной из торгового зала продукции составила порядка 10 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, проживающего в этом же районе. Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение краж и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

Полицейские задержали жителя Челябинска за кражу почти 50-ти кусков сыра из супермаркета. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Похищенные продукты подозреваемый выносил под видом покупателя. «Представитель магазина на улице Комарова обратился в полицию с заявлением о хищении сыра. Стоимость украденной из торгового зала продукции составила порядка 10 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, проживающего в этом же районе. Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение краж и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.