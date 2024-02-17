17 февраля 2024

Челябинец похитил из супермаркета 50 кусков сыра

© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевые продуктовые магазины. Челябинск, пятерочка, сыр, менчердайзер
Оперативникам удалось вычислить злоумышленника Фото:

Полицейские задержали жителя Челябинска за кражу почти 50-ти кусков сыра из супермаркета. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Похищенные продукты подозреваемый выносил под видом покупателя.

«Представитель магазина на улице Комарова обратился в полицию с заявлением о хищении сыра. Стоимость украденной из торгового зала продукции составила порядка 10 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, проживающего в этом же районе. Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение краж и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

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Полицейские задержали жителя Челябинска за кражу почти 50-ти кусков сыра из супермаркета. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Похищенные продукты подозреваемый выносил под видом покупателя. «Представитель магазина на улице Комарова обратился в полицию с заявлением о хищении сыра. Стоимость украденной из торгового зала продукции составила порядка 10 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, проживающего в этом же районе. Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение краж и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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