Посольство РФ успокоило туристов на фоне инцидента в Шри-Ланке

Посольство РФ в Шри-Ланке: туристы из России могут отдыхать, угрозы жизни нет

18 февраля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Ситуация в Шри-Ланке стабильная, сообщили в посольстве России Фото: Алена Полозова © URA.RU Ситуация в Шри-Ланке стабильная, угрозы жизни российским туристам нет. Об этом заявили в посольстве РФ в Шри-Ланке после просьбы к россиянам покинуть остров. «Ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове», — сказано в сообщении посольства в Telegram . До этого посольство России в Коломбо просило россиян покинуть Шри-Ланку. Причиной тому были участившиеся случаи домогательств. Самой громкой стало история трех россиянок. Они пожаловались на персонал отеля в населенном пункте Хабарадува. В СМИ писали, что один из сотрудников гостиницы даже залез к туристам в кровать и начал мастурбировать. Завязалась драка, подробнее — в материале URA.RU.

Ситуация в Шри-Ланке стабильная, угрозы жизни российским туристам нет. Об этом заявили в посольстве РФ в Шри-Ланке после просьбы к россиянам покинуть остров. «Ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове», — сказано в сообщении посольства в Telegram. До этого посольство России в Коломбо просило россиян покинуть Шри-Ланку. Причиной тому были участившиеся случаи домогательств. Самой громкой стало история трех россиянок. Они пожаловались на персонал отеля в населенном пункте Хабарадува. В СМИ писали, что один из сотрудников гостиницы даже залез к туристам в кровать и начал мастурбировать. Завязалась драка, подробнее — в материале URA.RU.