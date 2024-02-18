Посольство РФ успокоило туристов на фоне инцидента в Шри-Ланке

Посольство РФ в Шри-Ланке: туристы из России могут отдыхать, угрозы жизни нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Ситуация в Шри-Ланке стабильная, сообщили в посольстве России Фото:

Ситуация в Шри-Ланке стабильная, угрозы жизни российским туристам нет. Об этом заявили в посольстве РФ в Шри-Ланке после просьбы к россиянам покинуть остров.

«Ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове», — сказано в сообщении посольства в Telegram.

До этого посольство России в Коломбо просило россиян покинуть Шри-Ланку. Причиной тому были участившиеся случаи домогательств.

Самой громкой стало история трех россиянок. Они пожаловались на персонал отеля в населенном пункте Хабарадува. В СМИ писали, что один из сотрудников гостиницы даже залез к туристам в кровать и начал мастурбировать. Завязалась драка, подробнее — в материале URA.RU.

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Ситуация в Шри-Ланке стабильная, угрозы жизни российским туристам нет. Об этом заявили в посольстве РФ в Шри-Ланке после просьбы к россиянам покинуть остров. «Ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове», — сказано в сообщении посольства в Telegram. До этого посольство России в Коломбо просило россиян покинуть Шри-Ланку. Причиной тому были участившиеся случаи домогательств. Самой громкой стало история трех россиянок. Они пожаловались на персонал отеля в населенном пункте Хабарадува. В СМИ писали, что один из сотрудников гостиницы даже залез к туристам в кровать и начал мастурбировать. Завязалась драка, подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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