Посольство РФ успокоило туристов на фоне инцидента в Шри-Ланке

Ситуация в Шри-Ланке стабильная, угрозы жизни российским туристам нет. Об этом заявили в посольстве РФ в Шри-Ланке после просьбы к россиянам покинуть остров.
«Ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов. Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове», — сказано в сообщении посольства в
До этого посольство России в Коломбо просило россиян покинуть Шри-Ланку. Причиной тому были участившиеся случаи домогательств.
Самой громкой стало история трех россиянок. Они пожаловались на персонал отеля в населенном пункте Хабарадува. В СМИ писали, что один из сотрудников гостиницы даже залез к туристам в кровать и начал мастурбировать. Завязалась драка, подробнее — в материале URA.RU.
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