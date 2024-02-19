19 февраля 2024

Челябинцев предупредили об изменении графика работы «Почты России» 23 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад, зима. Челябинск, снег, почта, почта россии, снегопад, транспорт, зима, дорога
Почта не будет работать 23 февраля Фото:

Жителей Челябинской области предупредили об изменениях в графике работы Почты России, связанных с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«23 февраля станет выходным для всех отделений Почты России в Челябинской области. 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час», — уточнили в пресс-службе организации.

В день праздника, объявленный в России выходным, работники почты не будут разносить почтовые отправления и периодические издания печати. Почтовые отделения возобновят работу по обычному расписанию 24 февраля.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Челябинской области предупредили об изменениях в графике работы Почты России, связанных с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «23 февраля станет выходным для всех отделений Почты России в Челябинской области. 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час», — уточнили в пресс-службе организации. В день праздника, объявленный в России выходным, работники почты не будут разносить почтовые отправления и периодические издания печати. Почтовые отделения возобновят работу по обычному расписанию 24 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...