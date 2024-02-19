Челябинцев предупредили об изменении графика работы «Почты России» 23 февраля

Почта не будет работать 23 февраля
Жителей Челябинской области предупредили об изменениях в графике работы Почты России, связанных с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе организации.
«23 февраля станет выходным для всех отделений Почты России в Челябинской области. 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час», — уточнили в пресс-службе организации.
В день праздника, объявленный в России выходным, работники почты не будут разносить почтовые отправления и периодические издания печати. Почтовые отделения возобновят работу по обычному расписанию 24 февраля.
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