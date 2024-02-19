Пермская прокуратура из-за оценок организовала проверку в школе

Прокуратура внесла представление директору школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Красновишерского городского округа Пермского края проверила школу, в которой не в полном объеме публиковались домашние задания, посещаемость и оценки учеников в электронном дневнике. Директору внесли представление, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Проверка организована по обращению родителей ученика. Установлено, что в одной из школ несвоевременно публикуют в электронном дневнике домашние задания, посещаемость и оценки обучающихся», — сообщили на сайте прокуратуры.

По итогам проверки директору школы внесли представление. Нарушения были устранены и приняты меры, чтобы не допускать их.