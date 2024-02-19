19 февраля 2024

Пермская прокуратура из-за оценок организовала проверку в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура внесла представление директору школы Фото:

Прокуратура Красновишерского городского округа Пермского края проверила школу, в которой не в полном объеме публиковались домашние задания, посещаемость и оценки учеников в электронном дневнике. Директору внесли представление, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Проверка организована по обращению родителей ученика. Установлено, что в одной из школ несвоевременно публикуют в электронном дневнике домашние задания, посещаемость и оценки обучающихся», — сообщили на сайте прокуратуры.

По итогам проверки директору школы внесли представление. Нарушения были устранены и приняты меры, чтобы не допускать их.

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Прокуратура Красновишерского городского округа Пермского края проверила школу, в которой не в полном объеме публиковались домашние задания, посещаемость и оценки учеников в электронном дневнике. Директору внесли представление, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Проверка организована по обращению родителей ученика. Установлено, что в одной из школ несвоевременно публикуют в электронном дневнике домашние задания, посещаемость и оценки обучающихся», — сообщили на сайте прокуратуры. По итогам проверки директору школы внесли представление. Нарушения были устранены и приняты меры, чтобы не допускать их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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