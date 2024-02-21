Сколько получит на руки пермяк, выигравший в лотерею 5 млн рублей

Пермяк, выигравший в лотерею, заплатит почти 650 тысяч рублей налогов

Победитель получит не всю сумму приза Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жителю Перми, который выиграл в лотерею 5 млн рублей, получит на руки 4,3 млн рублей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей «Столото».

«Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Таким образом, налог на выигрыш в 5 000 000 рублей составит 650 000 рублей. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 4 350 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, то оператор лотереи возьмет на себя обязанность по уплате налогов. Победитель получит выигранную сумму за вычетом налоговых выплат.

Ранее стало известно, что пермяк выиграл в государственную лотерею «Забава от Русского лото» 5 млн рублей. Удачу ему принес лотерейный билет, который был куплен в мобильном приложении за 100 рублей.