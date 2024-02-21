Путин посидел за штурвалом сверхзвукового бомбардировщика Ту-160М

Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод, где осмотрел модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. В нем более 80% комплектующих и агрегатов были заменены на новые.
«Путин посидел за штурвалом модернизированного ракетоносца ТУ-160», — сообщает telegram-канал «Вы слушали маяк». Там добавили, что президент осмотрел кабину самолета, который был полностью обновлен с заменой более 80% комплектующих и агрегатов.
В результате модернизации, бомбардировщик стал новой, современной машиной с новыми боевыми возможностями и высокой эффективностью. Президент предложил назвать этот новый самолет в честь экс-главы Татарстана Минтимера Шаймиева. Кроме того, Путин также запланировал посетить открытие «Игр будущего» и встретиться с лидерами других государств, прибывших на церемонию, передали в telegram-канале.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.