Путин посидел за штурвалом сверхзвукового бомбардировщика Ту-160М

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин осмотрел кабину модернизированного Ту-160М Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод, где осмотрел модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. В нем более 80% комплектующих и агрегатов были заменены на новые.

«Путин посидел за штурвалом модернизированного ракетоносца ТУ-160», — сообщает telegram-канал «Вы слушали маяк». Там добавили, что президент осмотрел кабину самолета, который был полностью обновлен с заменой более 80% комплектующих и агрегатов.

В результате модернизации, бомбардировщик стал новой, современной машиной с новыми боевыми возможностями и высокой эффективностью. Президент предложил назвать этот новый самолет в честь экс-главы Татарстана Минтимера Шаймиева. Кроме того, Путин также запланировал посетить открытие «Игр будущего» и встретиться с лидерами других государств, прибывших на церемонию, передали в telegram-канале.

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Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод, где осмотрел модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. В нем более 80% комплектующих и агрегатов были заменены на новые. «Путин посидел за штурвалом модернизированного ракетоносца ТУ-160», — сообщает telegram-канал «Вы слушали маяк». Там добавили, что президент осмотрел кабину самолета, который был полностью обновлен с заменой более 80% комплектующих и агрегатов. В результате модернизации, бомбардировщик стал новой, современной машиной с новыми боевыми возможностями и высокой эффективностью. Президент предложил назвать этот новый самолет в честь экс-главы Татарстана Минтимера Шаймиева. Кроме того, Путин также запланировал посетить открытие «Игр будущего» и встретиться с лидерами других государств, прибывших на церемонию, передали в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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