Президент Республики Сербской: на Западе возникла паника из-за мощного оружия Путина

13 февраля 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Милорад Додик осудил действия Запада против России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В западных странах возникла паника из-за мощного российского оружия. Об этом сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик. «Внезапно выяснилось, что у [президента России Владимира] Путина есть более сильное вооружение, чем у Запада, поэтому у западных политиков возникла паника. Теперь они хотят увидеть, что есть у русских, что [они могут] использовать на Украине. Очевидно, русские не глупы», — поделился своим мнением Додик, передает портал Kosovo Online . Он добавил, что если бы президент России Владимир Путин попросил бы у него что-то, что не в интересах Республики Сербской, Додик сразу бы отказал ему, однако лидер РФ никогда ничего такого у него не требовал. «Запад всегда ищет, [к чему бы придраться]. Наша позиция в этом ясна», — подчеркнул он. «Европа теряет Россию, потому что русские диверсифицируют свои предложения», — отметил Додик. «Давление [со стороны Запада] возросло. Они не упускают возможности попросить ввести санкции, а также привлечь нас к себе, сделать плохой шаг в сторону России или Путина. Я думаю, что Запад по сути своей [занял] высокомерную позицию, в которой он никогда не принимал требования России не приближаться к ее границам. Но, сделав это, они теперь обвиняют Путина в создании атмосферы на Западе — „вот, есть виновник наших проблем“, [считают они]», — отметил президент Республики Сербской. Ранее Милорад Додик наградил медалью Владимира Путина и заявил, что вручит награду при следующей встрече с ним. Он объяснил, что благодарен Путину за «особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской». Также боснийский государственный и политический деятель говорил о том, что Запад требует быстрых победителей, их конечной целью является разорвать Россию и завладеть ее возможностями, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В западных странах возникла паника из-за мощного российского оружия. Об этом сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик. «Внезапно выяснилось, что у [президента России Владимира] Путина есть более сильное вооружение, чем у Запада, поэтому у западных политиков возникла паника. Теперь они хотят увидеть, что есть у русских, что [они могут] использовать на Украине. Очевидно, русские не глупы», — поделился своим мнением Додик, передает портал Kosovo Online. Он добавил, что если бы президент России Владимир Путин попросил бы у него что-то, что не в интересах Республики Сербской, Додик сразу бы отказал ему, однако лидер РФ никогда ничего такого у него не требовал. «Запад всегда ищет, [к чему бы придраться]. Наша позиция в этом ясна», — подчеркнул он. «Европа теряет Россию, потому что русские диверсифицируют свои предложения», — отметил Додик. «Давление [со стороны Запада] возросло. Они не упускают возможности попросить ввести санкции, а также привлечь нас к себе, сделать плохой шаг в сторону России или Путина. Я думаю, что Запад по сути своей [занял] высокомерную позицию, в которой он никогда не принимал требования России не приближаться к ее границам. Но, сделав это, они теперь обвиняют Путина в создании атмосферы на Западе — „вот, есть виновник наших проблем“, [считают они]», — отметил президент Республики Сербской. Ранее Милорад Додик наградил медалью Владимира Путина и заявил, что вручит награду при следующей встрече с ним. Он объяснил, что благодарен Путину за «особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской». Также боснийский государственный и политический деятель говорил о том, что Запад требует быстрых победителей, их конечной целью является разорвать Россию и завладеть ее возможностями, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться.