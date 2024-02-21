Пермский турнир по борьбе, приуроченный к 23 февраля, впервые выиграла девочка

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова одержала победу на турнире по греко-римской борьбе. Девочка соревновалась с мальчиками и заняла первое место, рассказал брат пермячки Илья Волегов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«21 февраля 2024 года прошел ежегодный турнир по греко-римской борьбе приуроченный ко Дню защитника Отечества. Впервые за многолетнюю историю турнира победу одержала девочка. Лидия Котельникова стала победителем в весовой категории 22 килограмма», — сказано в сообщении.
Это не первая победа Лидии Котельниковой. Ранее девочка побила восемь детских рекордов России. В январе она больше всех подняла гирю на одной ноге. В ноябре 2023 года — отжалась на брусьях с дополнительным весом. Этот результат официально фиксируют в Книге рекордов России. В декабре 2023 года девочка отжалась 601 раз на марафоне единоборств «Герои России», где ее наградили велосипедом.
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