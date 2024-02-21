ЕР избавится от арестованного главы челябинского отделения общества глухих

22 февраля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Евгению Безрукову ищут замену как куратору партпроекта«Единая страна — доступная среда» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшее время челябинские единороссы ЕР приостановят членство в партии главы областной организации Всероссийского общества глухих Евгения Безрукова, сообщили 22 февраля источники URA.RU в партийных кругах. Высокопоставленный функционер ВОГ и «Единой России» был задержан в Москве по делу о растрате 211 млн рублей. «Решение будет принято в ближайшее время. Одна из проблем — найти Евгению Безрукову замену как куратору партийного проекта „Единая страна — доступная среда“», — пояснил инсайдер. В региональном отделении партии воздержались от комментариев. Первый вице-президент ВОГ и глава его отделения в Челябинской области был задержан 20 февраля в Москве вместе с главой организации Станиславом Ивановым и еще тремя VIP-функционерами. Им инкриминируют продажу по заниженной цене зданий в шести регионах, что нанесло ВОГ ущерб в 211 млн рублей. Согласно картотеке суда, подозреваемым помимо растраты вменяется мошенничество в особо крупном размере. В 2023 году, также из-за махинаций с недвижимостью, был задержан и осужден бывший президент ВОГ Валерий Рухледев.

В ближайшее время челябинские единороссы ЕР приостановят членство в партии главы областной организации Всероссийского общества глухих Евгения Безрукова, сообщили 22 февраля источники URA.RU в партийных кругах. Высокопоставленный функционер ВОГ и «Единой России» был задержан в Москве по делу о растрате 211 млн рублей. «Решение будет принято в ближайшее время. Одна из проблем — найти Евгению Безрукову замену как куратору партийного проекта „Единая страна — доступная среда“», — пояснил инсайдер. В региональном отделении партии воздержались от комментариев. Первый вице-президент ВОГ и глава его отделения в Челябинской области был задержан 20 февраля в Москве вместе с главой организации Станиславом Ивановым и еще тремя VIP-функционерами. Им инкриминируют продажу по заниженной цене зданий в шести регионах, что нанесло ВОГ ущерб в 211 млн рублей. Согласно картотеке суда, подозреваемым помимо растраты вменяется мошенничество в особо крупном размере. В 2023 году, также из-за махинаций с недвижимостью, был задержан и осужден бывший президент ВОГ Валерий Рухледев.