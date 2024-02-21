21 февраля 2024

ЕР избавится от арестованного главы челябинского отделения общества глухих

© Служба новостей «URA.RU»
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Агитация к выборам Челябинск, безруков евгений
Евгению Безрукову ищут замену как куратору партпроекта«Единая страна — доступная среда» Фото:

В ближайшее время челябинские единороссы ЕР приостановят членство в партии главы областной организации Всероссийского общества глухих Евгения Безрукова, сообщили 22 февраля источники URA.RU в партийных кругах. Высокопоставленный функционер ВОГ и «Единой России» был задержан в Москве по делу о растрате 211 млн рублей.

«Решение будет принято в ближайшее время. Одна из проблем — найти Евгению Безрукову замену как куратору партийного проекта „Единая страна — доступная среда“», — пояснил инсайдер. В региональном отделении партии воздержались от комментариев.

Первый вице-президент ВОГ и глава его отделения в Челябинской области был задержан 20 февраля в Москве вместе с главой организации Станиславом Ивановым и еще тремя VIP-функционерами. Им инкриминируют продажу по заниженной цене зданий в шести регионах, что нанесло ВОГ ущерб в 211 млн рублей. Согласно картотеке суда, подозреваемым помимо растраты вменяется мошенничество в особо крупном размере. В 2023 году, также из-за махинаций с недвижимостью, был задержан и осужден бывший президент ВОГ Валерий Рухледев.

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В ближайшее время челябинские единороссы ЕР приостановят членство в партии главы областной организации Всероссийского общества глухих Евгения Безрукова, сообщили 22 февраля источники URA.RU в партийных кругах. Высокопоставленный функционер ВОГ и «Единой России» был задержан в Москве по делу о растрате 211 млн рублей. «Решение будет принято в ближайшее время. Одна из проблем — найти Евгению Безрукову замену как куратору партийного проекта „Единая страна — доступная среда“», — пояснил инсайдер. В региональном отделении партии воздержались от комментариев. Первый вице-президент ВОГ и глава его отделения в Челябинской области был задержан 20 февраля в Москве вместе с главой организации Станиславом Ивановым и еще тремя VIP-функционерами. Им инкриминируют продажу по заниженной цене зданий в шести регионах, что нанесло ВОГ ущерб в 211 млн рублей. Согласно картотеке суда, подозреваемым помимо растраты вменяется мошенничество в особо крупном размере. В 2023 году, также из-за махинаций с недвижимостью, был задержан и осужден бывший президент ВОГ Валерий Рухледев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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