Свердловчане просят Владимира Путина помочь с дорогой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Березовского (Свердловская область) обратились к президенту России Владимиру Путину из-за отсутствия дороги на въезде в их поселок. Отчаявшись решить многолетнюю проблему, свердловчане записали видеообращение. По словам местных жителей, порядка 80 домов оказались отрезанными от города.

«Общественный транспорт в наш район не ходит, школьный автобус тоже. Ремонт дороги закончен, а мы остались отрезанными. На данный момент вынуждены добираться через обочину — как сами, так и скорая помощь и пожарная техника», — посетовали местные жители на видео, которое опубликовал глава исполкома регионального «Народного фронта» Вадим Савин.

По словам свердловчан, они неоднократно обращались к депутатам и местной администрации, но проблема осталась нерешенной. «Никто не может или не хочет нам помочь. Уважаемый Владимир Владимирович, вы наш президент. Помогите нам, пожалуйста!» — попросили жители.

По словам Савина, в первом ряду обратившихся — участник спецоперации, который потерял конечность при выполнении боевых задач. «Он и сотни его соседей практически отрезаны от цивилизации уже несколько лет, существуя без нормальной дороги», — отметил он.

Президент России Владимир Путин посещал с рабочим визитом Свердловскую область. Глава государства побывал на двух предприятиях. Визит президента на нижнетагильский УВЗ начался с экскурсии от гендиректора концерна Александра Потапова и вице-премьера РФ Дениса Мантурова (курирует УрФО в правительстве). Здесь глава государства осмотрел сборочный цех №130 — он же танковый конвейер, и цех изготовления трансмиссий №115. Старейшая школа на улице Карла Маркса, построенная в 1936 году, стала второй точкой в маршруте Путина. Из Нижнего Тагила правительственные вертолеты вылетели в Верхнюю Пышму на завод «Уральские локомотивы» (группа «Синара»). Здесь он сел за руль нового троллейбуса «Синара-6254» и осмотрел салон скоростной электрички «Финист». Вся информация о визите президента на Урал — в сюжете URA.RU.