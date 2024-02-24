В Екатеринбурге на Макаровском мосту загорелась иномарка

Сотрудники МЧС потушили пожар за пять минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 25 февраля на Макаровском мосту загорелся автомобиль Kia Rio. В настоящее время спасатели уже потушили пожар, рассказал очевидец.

«На Макаровском мосту загорелась Kia Rio. Машина полыхала до прибытия пожарных. Мимо проезжающие водители помогали тушить огонь огнетушителями, но это не помогало», — сказал собеседник агентства. Помимо спасателей, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что возгорание на общей площади три квадратных метра тушили семь пожарных и две единицы спецтехники. «Огонь удалось ликвидировать за пять минут», — отметили в ведомстве.