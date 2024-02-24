24 февраля 2024

В Екатеринбурге на Макаровском мосту загорелась иномарка

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
Сотрудники МЧС потушили пожар за пять минут Фото:

В Екатеринбурге 25 февраля на Макаровском мосту загорелся автомобиль Kia Rio. В настоящее время спасатели уже потушили пожар, рассказал очевидец.

«На Макаровском мосту загорелась Kia Rio. Машина полыхала до прибытия пожарных. Мимо проезжающие водители помогали тушить огонь огнетушителями, но это не помогало», — сказал собеседник агентства. Помимо спасателей, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что возгорание на общей площади три квадратных метра тушили семь пожарных и две единицы спецтехники. «Огонь удалось ликвидировать за пять минут», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 25 февраля на Макаровском мосту загорелся автомобиль Kia Rio. В настоящее время спасатели уже потушили пожар, рассказал очевидец. «На Макаровском мосту загорелась Kia Rio. Машина полыхала до прибытия пожарных. Мимо проезжающие водители помогали тушить огонь огнетушителями, но это не помогало», — сказал собеседник агентства. Помимо спасателей, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что возгорание на общей площади три квадратных метра тушили семь пожарных и две единицы спецтехники. «Огонь удалось ликвидировать за пять минут», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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