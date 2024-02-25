Пермяк возглавил спецотдел в разведбатальоне, которым командует Артем Жога

26 февраля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Пермяк по имени Альфред отвечает в «Спарте» за беспилотники и средства РЭБ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации из Перми возглавил технический отдел по инновационным решениям в разведывательном батальоне «Спарта». Об этом в Перми на встрече с представителями волонтерских движений рассказал командир батальона, доверенное лицо Владимира Путина, Артем Жога. 26 февраля Жога прибыл в краевую столицу с однодневным визитом. Своими впечатлениями о Перми он поделился с участниками встречи, передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «О Пермском крае я наслышан. У меня [в батальоне „Спарта“] много ребят, которые проходили и проходят службу, активно принимают участие в помощи нашему подразделению. Есть ребята, которые получили ранение, но вернулись назад. Один из них — Альфред. Он пермяк. Я созванивался с его женой, передал ей слова благодарности за мужа, который на данный момент возглавляет в батальоне „Спарта“ техотдел по инновационным решениям: отвечает за беcпилотники и средства РЭБ (радиоэлетронной борьбы — прим. URARU)», — рассказал Жога. Он добавил, что «Пермь — замечательный город» и пообещал приехать сюда еще раз. Жога также выразил слова благодарности пермским волонтерам за их активную позицию, поддержку фронта и семей военнослужащих. В ходе своей поездки в Пермь Жога посетит выставку «Оружие победы», стелу «Город трудовой доблести», побывает на одном из оборонных предприятий и пообщается с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию в госпитале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участник спецоперации из Перми возглавил технический отдел по инновационным решениям в разведывательном батальоне «Спарта». Об этом в Перми на встрече с представителями волонтерских движений рассказал командир батальона, доверенное лицо Владимира Путина, Артем Жога. 26 февраля Жога прибыл в краевую столицу с однодневным визитом. Своими впечатлениями о Перми он поделился с участниками встречи, передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «О Пермском крае я наслышан. У меня [в батальоне „Спарта“] много ребят, которые проходили и проходят службу, активно принимают участие в помощи нашему подразделению. Есть ребята, которые получили ранение, но вернулись назад. Один из них — Альфред. Он пермяк. Я созванивался с его женой, передал ей слова благодарности за мужа, который на данный момент возглавляет в батальоне „Спарта“ техотдел по инновационным решениям: отвечает за беcпилотники и средства РЭБ (радиоэлетронной борьбы — прим. URARU)», — рассказал Жога. Он добавил, что «Пермь — замечательный город» и пообещал приехать сюда еще раз. Жога также выразил слова благодарности пермским волонтерам за их активную позицию, поддержку фронта и семей военнослужащих. В ходе своей поездки в Пермь Жога посетит выставку «Оружие победы», стелу «Город трудовой доблести», побывает на одном из оборонных предприятий и пообщается с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию в госпитале.