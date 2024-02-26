В Перми магазин «Спортмастер» продают за 175 млн рублей

26 февраля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

«Спортмастер» арендует помещения с 2012 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в микрорайоне Садовый выставлены на продажу помещения, арендованные федеральной сетью «Спортмастер». Стоимость площадей составляет 175 млн рублей. «Продается торговое помещение на улице Юрша. Федеральный арендатор „Спортмастер“ занимает площади в 2150 квадратных метров с 2021 года. Цена — 175 млн рублей», — указано на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что высота потолков в помещениях составляет 3,5 метра. Торговые площади оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, кондиционерами и системой видеонаблюдения. Есть автопарковка. Поблизости находятся магазины федеральных сетей «Лента», «Магнит» и DNS. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках Пермского края выставили на продажу помещения супермаркета низких цен «Светофор». Цена арендного бизнеса составляет 12,4 млн рублей.

В Перми в микрорайоне Садовый выставлены на продажу помещения, арендованные федеральной сетью «Спортмастер». Стоимость площадей составляет 175 млн рублей. «Продается торговое помещение на улице Юрша. Федеральный арендатор „Спортмастер“ занимает площади в 2150 квадратных метров с 2021 года. Цена — 175 млн рублей», — указано на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что высота потолков в помещениях составляет 3,5 метра. Торговые площади оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, кондиционерами и системой видеонаблюдения. Есть автопарковка. Поблизости находятся магазины федеральных сетей «Лента», «Магнит» и DNS. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках Пермского края выставили на продажу помещения супермаркета низких цен «Светофор». Цена арендного бизнеса составляет 12,4 млн рублей.