В Перми магазин «Спортмастер» продают за 175 млн рублей

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Открытие ТЦ "Пушкинский" после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Курган, торговый центр, эскалатор, тц пушкинский, спортмастер, люди
«Спортмастер» арендует помещения с 2012 года Фото:

В Перми в микрорайоне Садовый выставлены на продажу помещения, арендованные федеральной сетью «Спортмастер». Стоимость площадей составляет 175 млн рублей.

«Продается торговое помещение на улице Юрша. Федеральный арендатор „Спортмастер“ занимает площади в 2150 квадратных метров с 2021 года. Цена — 175 млн рублей», — указано на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что высота потолков в помещениях составляет 3,5 метра. Торговые площади оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, кондиционерами и системой видеонаблюдения. Есть автопарковка. Поблизости находятся магазины федеральных сетей «Лента», «Магнит» и DNS.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках Пермского края выставили на продажу помещения супермаркета низких цен «Светофор». Цена арендного бизнеса составляет 12,4 млн рублей.

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В Перми в микрорайоне Садовый выставлены на продажу помещения, арендованные федеральной сетью «Спортмастер». Стоимость площадей составляет 175 млн рублей. «Продается торговое помещение на улице Юрша. Федеральный арендатор „Спортмастер“ занимает площади в 2150 квадратных метров с 2021 года. Цена — 175 млн рублей», — указано на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что высота потолков в помещениях составляет 3,5 метра. Торговые площади оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, кондиционерами и системой видеонаблюдения. Есть автопарковка. Поблизости находятся магазины федеральных сетей «Лента», «Магнит» и DNS. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках Пермского края выставили на продажу помещения супермаркета низких цен «Светофор». Цена арендного бизнеса составляет 12,4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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