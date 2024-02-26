26 февраля 2024

В Челябинской области на пожаре погибло двое пенсионеров. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мчс, огонь, 01
Приехавшие на вызов сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием Фото:

В поселке Браиловский (Челябинской области) в ночь на 27 февраля при пожаре в жилом доме погибло двое пенсионеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«При тушении обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. При разборе пожара нашли второго погибшего — пожилую женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара стала раскаленная печь. Пожарного извещателя дома не было. Предупредить хозяев об опасности было некому.

Пожар произошел в ночь на 27 февраля
Пожар произошел в ночь на 27 февраля
Фото:
Пожарные оперативно справились с возгоранием, однако жертв избежать не удалось
Пожарные оперативно справились с возгоранием, однако жертв избежать не удалось
Фото:

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В поселке Браиловский (Челябинской области) в ночь на 27 февраля при пожаре в жилом доме погибло двое пенсионеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «При тушении обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. При разборе пожара нашли второго погибшего — пожилую женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара стала раскаленная печь. Пожарного извещателя дома не было. Предупредить хозяев об опасности было некому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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