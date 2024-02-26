Приехавшие на вызов сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием
В поселке Браиловский (Челябинской области) в ночь на 27 февраля при пожаре в жилом доме погибло двое пенсионеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«При тушении обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. При разборе пожара нашли второго погибшего — пожилую женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара стала раскаленная печь. Пожарного извещателя дома не было. Предупредить хозяев об опасности было некому.
Пожар произошел в ночь на 27 февраля
Пожарные оперативно справились с возгоранием, однако жертв избежать не удалось
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.