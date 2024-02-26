В Челябинской области на пожаре погибло двое пенсионеров. Фото, видео

27 февраля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Браиловский (Челябинской области) в ночь на 27 февраля при пожаре в жилом доме погибло двое пенсионеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «При тушении обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. При разборе пожара нашли второго погибшего — пожилую женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара стала раскаленная печь. Пожарного извещателя дома не было. Предупредить хозяев об опасности было некому. Пожар произошел в ночь на 27 февраля Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Пожарные оперативно справились с возгоранием, однако жертв избежать не удалось Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В поселке Браиловский (Челябинской области) в ночь на 27 февраля при пожаре в жилом доме погибло двое пенсионеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «При тушении обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. При разборе пожара нашли второго погибшего — пожилую женщину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара стала раскаленная печь. Пожарного извещателя дома не было. Предупредить хозяев об опасности было некому.