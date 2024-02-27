27 февраля 2024

Заболеваемость хроническим гепатитом среди челябинцев выросла в полтора раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, лаборатория, анализ, проба воды, роспотребнадзор
Рост заболеваемости вирусными гепатитами B составил 42% Фото:

В Челябинской области отмечается рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, почти в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«В 2023 году в Челябинской области рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B составил 42% (показатель 8,53 на 100 тысяч населения). Рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами C составил 50% (показатель 37,68 на 100 тысяч населения)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области.

Также в 2023 году зафиксирован рост заболеваемости на 10% острым вирусным гепатитом В — показатель 0,09 на 100 тысяч населения. При этом заболеваемость острым вирусным гепатитом С, напротив, снизилась на 15%. Кроме того, отмечено снижение заболеваемости дизентерией в 2,7 раза. Случаев заболевания краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, брюшным тифом на территории региона не зарегистрировано.

В 2022 году в Челябинской области была зафиксирована обратная ситуация: по заболеваемости острым хроническим гепатитом C был значительны рост. При этом заболеваемость острым гепатитом В в регионе показала снижение.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области отмечается рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, почти в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. «В 2023 году в Челябинской области рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B составил 42% (показатель 8,53 на 100 тысяч населения). Рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами C составил 50% (показатель 37,68 на 100 тысяч населения)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области. Также в 2023 году зафиксирован рост заболеваемости на 10% острым вирусным гепатитом В — показатель 0,09 на 100 тысяч населения. При этом заболеваемость острым вирусным гепатитом С, напротив, снизилась на 15%. Кроме того, отмечено снижение заболеваемости дизентерией в 2,7 раза. Случаев заболевания краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, брюшным тифом на территории региона не зарегистрировано. В 2022 году в Челябинской области была зафиксирована обратная ситуация: по заболеваемости острым хроническим гепатитом C был значительны рост. При этом заболеваемость острым гепатитом В в регионе показала снижение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...