Заболеваемость хроническим гепатитом среди челябинцев выросла в полтора раза

28 февраля 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Рост заболеваемости вирусными гепатитами B составил 42% Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области отмечается рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, почти в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. «В 2023 году в Челябинской области рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B составил 42% (показатель 8,53 на 100 тысяч населения). Рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами C составил 50% (показатель 37,68 на 100 тысяч населения)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области. Также в 2023 году зафиксирован рост заболеваемости на 10% острым вирусным гепатитом В — показатель 0,09 на 100 тысяч населения. При этом заболеваемость острым вирусным гепатитом С, напротив, снизилась на 15%. Кроме того, отмечено снижение заболеваемости дизентерией в 2,7 раза. Случаев заболевания краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, брюшным тифом на территории региона не зарегистрировано. В 2022 году в Челябинской области была зафиксирована обратная ситуация: по заболеваемости острым хроническим гепатитом C был значительны рост. При этом заболеваемость острым гепатитом В в регионе показала снижение.

В Челябинской области отмечается рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, почти в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. «В 2023 году в Челябинской области рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B составил 42% (показатель 8,53 на 100 тысяч населения). Рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами C составил 50% (показатель 37,68 на 100 тысяч населения)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области. Также в 2023 году зафиксирован рост заболеваемости на 10% острым вирусным гепатитом В — показатель 0,09 на 100 тысяч населения. При этом заболеваемость острым вирусным гепатитом С, напротив, снизилась на 15%. Кроме того, отмечено снижение заболеваемости дизентерией в 2,7 раза. Случаев заболевания краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, брюшным тифом на территории региона не зарегистрировано. В 2022 году в Челябинской области была зафиксирована обратная ситуация: по заболеваемости острым хроническим гепатитом C был значительны рост. При этом заболеваемость острым гепатитом В в регионе показала снижение.