27 февраля 2024

Челябинская прокуратура назвала число сирот, которые лежали в больнице без няни

Больше половины маленьких сирот лежали в больнице Копейска без няни
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше половины копейских малышей из детского дома лежали в больнице без взрослых Фото:

Больше половины детей-сирот возрастом до четырех лет лежали в больнице Копейска, города-спутника Челябинска, без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Проверка показала, что с начала 2023 года по настоящее время в ГБУЗ „Детская городская больница Копейска“ проходили стационарное лечение 47 воспитанников ГКУСО „Центр содействия семейному воспитанию Копейска“ возрастом до четырех лет. Сопровождением сотрудника учреждения социального обслуживания был обеспечен только 21 ребенок», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что руководителям Центра и больницы внесены представления об устранении нарушений закона. Работа находится на контроле прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинцев возмутило отношение медперсонала к двухлетней девочке из дома малютки, которую привезли в больницу поселка Потанино в Копейске. Видео с ребенком, которого закрыли в одиночестве в больничной палате, разместили в соцсетях очевидцы. Ситуацией заинтересовались в региональной прокуратуре, после чего ребенку выделили сопровождающего.

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Больше половины детей-сирот возрастом до четырех лет лежали в больнице Копейска, города-спутника Челябинска, без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Проверка показала, что с начала 2023 года по настоящее время в ГБУЗ „Детская городская больница Копейска“ проходили стационарное лечение 47 воспитанников ГКУСО „Центр содействия семейному воспитанию Копейска“ возрастом до четырех лет. Сопровождением сотрудника учреждения социального обслуживания был обеспечен только 21 ребенок», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что руководителям Центра и больницы внесены представления об устранении нарушений закона. Работа находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцев возмутило отношение медперсонала к двухлетней девочке из дома малютки, которую привезли в больницу поселка Потанино в Копейске. Видео с ребенком, которого закрыли в одиночестве в больничной палате, разместили в соцсетях очевидцы. Ситуацией заинтересовались в региональной прокуратуре, после чего ребенку выделили сопровождающего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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