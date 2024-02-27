Челябинская прокуратура назвала число сирот, которые лежали в больнице без няни

Больше половины маленьких сирот лежали в больнице Копейска без няни

28 февраля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Больше половины копейских малышей из детского дома лежали в больнице без взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше половины детей-сирот возрастом до четырех лет лежали в больнице Копейска, города-спутника Челябинска, без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Проверка показала, что с начала 2023 года по настоящее время в ГБУЗ „Детская городская больница Копейска“ проходили стационарное лечение 47 воспитанников ГКУСО „Центр содействия семейному воспитанию Копейска“ возрастом до четырех лет. Сопровождением сотрудника учреждения социального обслуживания был обеспечен только 21 ребенок», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что руководителям Центра и больницы внесены представления об устранении нарушений закона. Работа находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцев возмутило отношение медперсонала к двухлетней девочке из дома малютки, которую привезли в больницу поселка Потанино в Копейске. Видео с ребенком, которого закрыли в одиночестве в больничной палате, разместили в соцсетях очевидцы. Ситуацией заинтересовались в региональной прокуратуре, после чего ребенку выделили сопровождающего.

Больше половины детей-сирот возрастом до четырех лет лежали в больнице Копейска, города-спутника Челябинска, без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Проверка показала, что с начала 2023 года по настоящее время в ГБУЗ „Детская городская больница Копейска“ проходили стационарное лечение 47 воспитанников ГКУСО „Центр содействия семейному воспитанию Копейска“ возрастом до четырех лет. Сопровождением сотрудника учреждения социального обслуживания был обеспечен только 21 ребенок», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что руководителям Центра и больницы внесены представления об устранении нарушений закона. Работа находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцев возмутило отношение медперсонала к двухлетней девочке из дома малютки, которую привезли в больницу поселка Потанино в Копейске. Видео с ребенком, которого закрыли в одиночестве в больничной палате, разместили в соцсетях очевидцы. Ситуацией заинтересовались в региональной прокуратуре, после чего ребенку выделили сопровождающего.