Бастрыкин взял на контроль обращение пермяка, которого ранили на СВО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль обращение пермяка, который получил ранение в зоне проведения СВО. Участнику боевых действий требуется высокотехнологичная медпомощь.
«На горячую линию инфоцентра СК России обратился пенсионер органов СК РФ из Пермского края. После увольнения из следственных органов он заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. В настоящее время в связи с получением боевого ранения мужчине требуется высокотехнологичная медицинская помощь. Александр Бастрыкин поставил на контроль рассмотрение обращения», — сообщил telegram-канал Информационного центра СК России.
Временно исполняющему обязанности заместителя председателя СК РФ Константину Корпусову поручено оказать содействие военнослужащему в получении необходимой медпомощи. По результатам принятых мер Александру Бастрыкину будет представлен доклад.
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