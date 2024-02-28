В Соликамске расширили список получателей выплаты для участников СВО

28 февраля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Решение о расширении перечня получателей выплаты участникам СВО приняли депутаты думы округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске Пермского края расширили список получателей выплаты при заключении контракта на участие в СВО. Такое решение приняли депутаты окружной думы. «Получить выплаты в 100 тысяч рублей теперь смогут граждане, не только зарегистрированные по месту жительства, но и имеющие регистрацию по месту пребывания в округе. А также вставшие на учет в Соликамском военном комиссариате, и заключившие контракт о прохождении военной службы в составе ВС РФ в целях участия в СВО», — сообщил telegram-канал краевого совета представительных органов муниципальных образований «На местах». Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края дополнительно выделят 75 млн рублей для материальной помощи семьям участников СВО. Об этом сообщается в законопроекте изменений регионального бюджета на 2024—2026 годы.

В Соликамске Пермского края расширили список получателей выплаты при заключении контракта на участие в СВО. Такое решение приняли депутаты окружной думы. «Получить выплаты в 100 тысяч рублей теперь смогут граждане, не только зарегистрированные по месту жительства, но и имеющие регистрацию по месту пребывания в округе. А также вставшие на учет в Соликамском военном комиссариате, и заключившие контракт о прохождении военной службы в составе ВС РФ в целях участия в СВО», — сообщил telegram-канал краевого совета представительных органов муниципальных образований «На местах». Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края дополнительно выделят 75 млн рублей для материальной помощи семьям участников СВО. Об этом сообщается в законопроекте изменений регионального бюджета на 2024—2026 годы.