В Соликамске расширили список получателей выплаты для участников СВО

В Соликамске Пермского края расширили список получателей выплаты при заключении контракта на участие в СВО. Такое решение приняли депутаты окружной думы.
«Получить выплаты в 100 тысяч рублей теперь смогут граждане, не только зарегистрированные по месту жительства, но и имеющие регистрацию по месту пребывания в округе. А также вставшие на учет в Соликамском военном комиссариате, и заключившие контракт о прохождении военной службы в составе ВС РФ в целях участия в СВО», — сообщил telegram-канал краевого совета представительных органов муниципальных образований «На местах».
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края дополнительно выделят 75 млн рублей для материальной помощи семьям участников СВО. Об этом сообщается в законопроекте изменений регионального бюджета на 2024—2026 годы.
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