29 февраля 2024

Картаполов: НАТО ждет участь Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО будет ждать мирная, нормальная жизнь, когда оно распустится, заявил Андрей Картаполов Фото:

Если НАТО продолжит свою агрессивную политику, его может ожидать учесть Украины. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Пока им (НАТО — прим. URA.RU) заправляют США, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — сказал Картаполов РИА Новости. Он подчеркнул, что альянс ожидает мирная жизнь, когда он распустится.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями. Столтенберг заявил, что на данный момент лучшая оборона — это помощь Украине и вложения в войска НАТО.

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Если НАТО продолжит свою агрессивную политику, его может ожидать учесть Украины. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Пока им (НАТО — прим. URA.RU) заправляют США, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — сказал Картаполов РИА Новости. Он подчеркнул, что альянс ожидает мирная жизнь, когда он распустится. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями. Столтенберг заявил, что на данный момент лучшая оборона — это помощь Украине и вложения в войска НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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