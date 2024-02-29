Картаполов: НАТО ждет участь Украины

29 февраля 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

НАТО будет ждать мирная, нормальная жизнь, когда оно распустится, заявил Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы Если НАТО продолжит свою агрессивную политику, его может ожидать учесть Украины. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Пока им (НАТО — прим. URA.RU) заправляют США, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — сказал Картаполов РИА Новости. Он подчеркнул, что альянс ожидает мирная жизнь, когда он распустится. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями. Столтенберг заявил, что на данный момент лучшая оборона — это помощь Украине и вложения в войска НАТО.

Если НАТО продолжит свою агрессивную политику, его может ожидать учесть Украины. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Пока им (НАТО — прим. URA.RU) заправляют США, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — сказал Картаполов РИА Новости. Он подчеркнул, что альянс ожидает мирная жизнь, когда он распустится. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями. Столтенберг заявил, что на данный момент лучшая оборона — это помощь Украине и вложения в войска НАТО.