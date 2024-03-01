Путин наградил работников Первоуральского новотрубного завода и семейную пару

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил одну свердловскую семью Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги семейной пары и работников Первоуральского новотрубного завода. Всего наград удостоились 16 свердловчан, говорится в указе, который опубликован на сайте правовых актов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены нагревальщик металла Борис Емельянов и начальник группы Раушан Фаузетдинов — они работают на Первоуральском новотрубном заводе. Их коллеги по предприятию получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди них — ведущий специалист Ираида Булдакова, начальники службы Александр Клепиков и Андрей Кочкин, начальник участка Андрей Попов, начальник смены Владимир Сапожников, слесарь-ремонтник Александр Смышляев и крановщик Фаягул Фаатов

За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу почетные звания «Заслуженный металлург РФ» присвоили энергетику участка Флариту Гималтдинову, начальнику цеха Александру Глинину, нагревальщику металла Олегу Сысоеву и начальнику службы Николаю Черепанову. Все они также работают на Первоуральском новотрубном заводе

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил руководитель управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Игорь Цыганаш. Орденом «Родительская слава» награждены Сергей и Лариса Кожевниковы.

Ранее за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей шесть свердловчан получили госнаграды. Например, орден «Родительская слава» получили Андрей и Наталья Лимоновы, а Ирина и Виктор Вакульчик удостоились медали ордена «Родительская слава».

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Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги семейной пары и работников Первоуральского новотрубного завода. Всего наград удостоились 16 свердловчан, говорится в указе, который опубликован на сайте правовых актов. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены нагревальщик металла Борис Емельянов и начальник группы Раушан Фаузетдинов — они работают на Первоуральском новотрубном заводе. Их коллеги по предприятию получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди них — ведущий специалист Ираида Булдакова, начальники службы Александр Клепиков и Андрей Кочкин, начальник участка Андрей Попов, начальник смены Владимир Сапожников, слесарь-ремонтник Александр Смышляев и крановщик Фаягул Фаатов За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу почетные звания «Заслуженный металлург РФ» присвоили энергетику участка Флариту Гималтдинову, начальнику цеха Александру Глинину, нагревальщику металла Олегу Сысоеву и начальнику службы Николаю Черепанову. Все они также работают на Первоуральском новотрубном заводе Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил руководитель управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Игорь Цыганаш. Орденом «Родительская слава» награждены Сергей и Лариса Кожевниковы. Ранее за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей шесть свердловчан получили госнаграды. Например, орден «Родительская слава» получили Андрей и Наталья Лимоновы, а Ирина и Виктор Вакульчик удостоились медали ордена «Родительская слава».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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