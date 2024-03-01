В Челябинске объявлен набор на обучение управлению БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске ищут желающих стать операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для работы в зоне СВО. Опыт службы в армии и наличие военного билета не обязательно, сообщается в telegram-канале военной службы по контракту.

«Объявляем набор на обучение на БПЛА. Работа на топовых отечественных беспилотниках», — говорится в сообщении telegram-канала.

Требуется кандидаты на должность командира отделения, старшего оператора БПЛА и оператора БПЛА. Управлять предстоит такими аппаратами как СКАТ 350М, КУБ, Supercam 350, Ланцет, Орлан и другими.

Опыт службы в армии и наличие военного билета не обязательно. Курс обучения начинается сразу после подписания контракта. «Нам нужны заряженные, способные к обучению, мотивированные парни», — говорится в telegram-канале военной службы по контракту.