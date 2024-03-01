01 марта 2024

В Челябинске ищут желающих научиться управлять беспилотниками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, пульт управления, виртуальный шлем, визор
В Челябинске объявлен набор на обучение управлению БПЛА Фото:

В Челябинске ищут желающих стать операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для работы в зоне СВО. Опыт службы в армии и наличие военного билета не обязательно, сообщается в telegram-канале военной службы по контракту.

«Объявляем набор на обучение на БПЛА. Работа на топовых отечественных беспилотниках», — говорится в сообщении telegram-канала.

Требуется кандидаты на должность командира отделения, старшего оператора БПЛА и оператора БПЛА. Управлять предстоит такими аппаратами как СКАТ 350М, КУБ, Supercam 350, Ланцет, Орлан и другими.

Опыт службы в армии и наличие военного билета не обязательно. Курс обучения начинается сразу после подписания контракта. «Нам нужны заряженные, способные к обучению, мотивированные парни», — говорится в telegram-канале военной службы по контракту.

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В Челябинске ищут желающих стать операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для работы в зоне СВО. Опыт службы в армии и наличие военного билета не обязательно, сообщается в telegram-канале военной службы по контракту. «Объявляем набор на обучение на БПЛА. Работа на топовых отечественных беспилотниках», — говорится в сообщении telegram-канала. Требуется кандидаты на должность командира отделения, старшего оператора БПЛА и оператора БПЛА. Управлять предстоит такими аппаратами как СКАТ 350М, КУБ, Supercam 350, Ланцет, Орлан и другими. Опыт службы в армии и наличие военного билета не обязательно. Курс обучения начинается сразу после подписания контракта. «Нам нужны заряженные, способные к обучению, мотивированные парни», — говорится в telegram-канале военной службы по контракту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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