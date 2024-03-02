«Ростех» показал танец танка Т-90М «Прорыв» на специальной площадке под музыку Бетховена. Машину производят на главном танковом заводе страны — Уралвагонзаводе. На видео, опубликованном в telegram-канале корпорации, заметно, как быстро вращаются гусеницы и башня танка.
«Т-90М „Прорыв“ производит входящий в „Ростех“ Уралвагонзавод. Этот танк является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя. На „Прорыве“ установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое», — подчеркнули преимущества танка в сообщении.
Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк Армии России. Впервые машина была показана на форуме «Армия-2018», а первые версии поступили на вооружение в 2020 году. В ноябре 2023 года экипажи танков Центрального военного округа проходили подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в зоне спецоперации.
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