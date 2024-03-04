Участники ОПГ были жестко наказаны за торговлю наркотиками в Прикамье

В Добрянке осудили на 15 лет участников ОПГ за распространение наркотиков

05 марта 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Следствию удалось доказать 32 факта преступной деятельности наркодилеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Добрянский районный суд Пермского края приговорил двух участников организованной преступной группы (ОПГ) к 15 годам лишения свободы. Злоумышленники занималась распространением наркотиков в регионе, сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. «Подсудимые признаны виновными в совершении 32 преступлений (все статьи связан с распространением наркотиков — прим. URA.RU). Злоумышленникам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы (каждому), с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства», — написано на сайте ведомства в соцсети «ВКонтакте». По данным следствия, 28-летний уроженец Узбекистана в феврале 2022 года прибыл на территорию РФ, где вступил в ряды организованной группы, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Позже он привлек к преступной деятельности своего земляка. С декабря 2022 года, действуя на территории Перми и Добрянки, осужденные сообща выполняли криминальную работу. Ранее в Перми осудили других участников ОПГ, распространявших наркотики. Ими оказались молодой человек и девушка. Преступников по решению суда приговорили к меньшим срокам.

Добрянский районный суд Пермского края приговорил двух участников организованной преступной группы (ОПГ) к 15 годам лишения свободы. Злоумышленники занималась распространением наркотиков в регионе, сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. «Подсудимые признаны виновными в совершении 32 преступлений (все статьи связан с распространением наркотиков — прим. URA.RU). Злоумышленникам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы (каждому), с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства», — написано на сайте ведомства в соцсети «ВКонтакте». По данным следствия, 28-летний уроженец Узбекистана в феврале 2022 года прибыл на территорию РФ, где вступил в ряды организованной группы, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Позже он привлек к преступной деятельности своего земляка. С декабря 2022 года, действуя на территории Перми и Добрянки, осужденные сообща выполняли криминальную работу. Ранее в Перми осудили других участников ОПГ, распространявших наркотики. Ими оказались молодой человек и девушка. Преступников по решению суда приговорили к меньшим срокам.