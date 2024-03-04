04 марта 2024

Участники ОПГ были жестко наказаны за торговлю наркотиками в Прикамье

В Добрянке осудили на 15 лет участников ОПГ за распространение наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой, тик ток
Следствию удалось доказать 32 факта преступной деятельности наркодилеров Фото:

Добрянский районный суд Пермского края приговорил двух участников организованной преступной группы (ОПГ) к 15 годам лишения свободы. Злоумышленники занималась распространением наркотиков в регионе, сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.

«Подсудимые признаны виновными в совершении 32 преступлений (все статьи связан с распространением наркотиков — прим. URA.RU). Злоумышленникам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы (каждому), с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства», — написано на сайте ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, 28-летний уроженец Узбекистана в феврале 2022 года прибыл на территорию РФ, где вступил в ряды организованной группы, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Позже он привлек к преступной деятельности своего земляка. С декабря 2022 года, действуя на территории Перми и Добрянки, осужденные сообща выполняли криминальную работу.

Ранее в Перми осудили других участников ОПГ, распространявших наркотики. Ими оказались молодой человек и девушка. Преступников по решению суда приговорили к меньшим срокам.

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Добрянский районный суд Пермского края приговорил двух участников организованной преступной группы (ОПГ) к 15 годам лишения свободы. Злоумышленники занималась распространением наркотиков в регионе, сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. «Подсудимые признаны виновными в совершении 32 преступлений (все статьи связан с распространением наркотиков — прим. URA.RU). Злоумышленникам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы (каждому), с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства», — написано на сайте ведомства в соцсети «ВКонтакте». По данным следствия, 28-летний уроженец Узбекистана в феврале 2022 года прибыл на территорию РФ, где вступил в ряды организованной группы, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Позже он привлек к преступной деятельности своего земляка. С декабря 2022 года, действуя на территории Перми и Добрянки, осужденные сообща выполняли криминальную работу. Ранее в Перми осудили других участников ОПГ, распространявших наркотики. Ими оказались молодой человек и девушка. Преступников по решению суда приговорили к меньшим срокам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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