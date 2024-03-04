В Пермском крае пожарные провели учения в храме. Фоторепортаж

05 марта 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

С условным огнем бойцы справились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губахе Пермского края пожарные тушили условный пожар в православном храме. По замыслу учений, огонь возник из-за короткого замыкания. Фото они поделились в соцсетях. «В городе Губаха были проведены пожарно-тактические учения на объекте защиты Храм в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих Радость“. По тактическому замыслу, в результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, произошло возгорание в основном зале храма», — говорится на странице 63 пожарно-спасательной части 27 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю города Губаха в соцсети «ВКонтакте». В учения приняли участие бойцы 27 отряда, а также 9 отряда ФПС и добровольной пожарной команды «Углеуральский». С поставленной задачей они справились.

В Губахе Пермского края пожарные тушили условный пожар в православном храме. По замыслу учений, огонь возник из-за короткого замыкания. Фото они поделились в соцсетях. «В городе Губаха были проведены пожарно-тактические учения на объекте защиты Храм в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих Радость“. По тактическому замыслу, в результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, произошло возгорание в основном зале храма», — говорится на странице 63 пожарно-спасательной части 27 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю города Губаха в соцсети «ВКонтакте». В учения приняли участие бойцы 27 отряда, а также 9 отряда ФПС и добровольной пожарной команды «Углеуральский». С поставленной задачей они справились.