04 марта 2024

В Пермском крае пожарные провели учения в храме. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, мчс, пожарный шланг, огонь, учения мчс, гидрошланг
С условным огнем бойцы справились Фото:

В Губахе Пермского края пожарные тушили условный пожар в православном храме. По замыслу учений, огонь возник из-за короткого замыкания. Фото они поделились в соцсетях.

«В городе Губаха были проведены пожарно-тактические учения на объекте защиты Храм в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих Радость“. По тактическому замыслу, в результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, произошло возгорание в основном зале храма», — говорится на странице 63 пожарно-спасательной части 27 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю города Губаха в соцсети «ВКонтакте».

В учения приняли участие бойцы 27 отряда, а также 9 отряда ФПС и добровольной пожарной команды «Углеуральский». С поставленной задачей они справились.

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В Губахе Пермского края пожарные тушили условный пожар в православном храме. По замыслу учений, огонь возник из-за короткого замыкания. Фото они поделились в соцсетях. «В городе Губаха были проведены пожарно-тактические учения на объекте защиты Храм в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих Радость“. По тактическому замыслу, в результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, произошло возгорание в основном зале храма», — говорится на странице 63 пожарно-спасательной части 27 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю города Губаха в соцсети «ВКонтакте». В учения приняли участие бойцы 27 отряда, а также 9 отряда ФПС и добровольной пожарной команды «Углеуральский». С поставленной задачей они справились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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