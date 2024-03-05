Спикер челябинского заксобрания уверен, что на выборы президента придет молодежь

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Олег Гербер в Большой студии. Челябинск, гербер олег
Олег Гербер пришел к выводу о растущем интересе к выборам у молодежи Фото:

Спикер Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер заявил, что ожидает высокой явки молодых избирателей на предстоящих выборах президента страны. Об этом 5 марта Гербер сообщил на своей странице в соцсетях.

«За последние дни провел много встреч — со студентами, ветеранами, представителями общественных организаций. Разговор, в том числе, шел о том, что доверие к выборному процессу возвращается. Сейчас с развитием цифровых технологий, которое подкрепляется широким общественным контролем, мы отмечаем, что явка на выборах стала расти. Уверен, что на эти выборы придет молодежь», — уточняет Гербер.

Спикер заксобрания области пришел к выводу о росте интереса к выборам у молодежи после поездок по территориям региона. В ходе поездок он осмотрел ряд социальных объектов, пообщался с представителями подрастающего поколения.

Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта. Будущий глава государства будет наделен полномочиями сроком на шесть лет. В списке зарегистрированных кандидатов коммунист Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель «Новых людей» Владислав Даванков и самовыдвиженец Владимир Путин.

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Спикер Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер заявил, что ожидает высокой явки молодых избирателей на предстоящих выборах президента страны. Об этом 5 марта Гербер сообщил на своей странице в соцсетях. «За последние дни провел много встреч — со студентами, ветеранами, представителями общественных организаций. Разговор, в том числе, шел о том, что доверие к выборному процессу возвращается. Сейчас с развитием цифровых технологий, которое подкрепляется широким общественным контролем, мы отмечаем, что явка на выборах стала расти. Уверен, что на эти выборы придет молодежь», — уточняет Гербер. Спикер заксобрания области пришел к выводу о росте интереса к выборам у молодежи после поездок по территориям региона. В ходе поездок он осмотрел ряд социальных объектов, пообщался с представителями подрастающего поколения. Выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта. Будущий глава государства будет наделен полномочиями сроком на шесть лет. В списке зарегистрированных кандидатов коммунист Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель «Новых людей» Владислав Даванков и самовыдвиженец Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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