Челябинскому инвалиду войны очистили заваленный снегом гараж

Пенсионеру завалили гараж снегом во время чистки двора Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске пенсионеру, приравненному по льготам к инвалиду Великой Отечественной войны, очистили заваленный снегом гараж. Об этом URA.RU сообщили в администрации Советского района Челябинска.

«Уборка снега с указанного проезда осуществляется на постоянной основе. Подрядной организации направлено техзадание на проведение работ, которые были запланированы в первых числах марта. К 3 марта все работы были выполнены», — рассказали URA.RU в администрации района.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеру трактор завалил снегом въезд в гараж. Мужчина сообщил, что сейчас он не может откопать проезд, хотя ранее сам регулярно чистил снег.