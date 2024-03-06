Челябинскому инвалиду войны очистили заваленный снегом гараж

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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, трактор, зима, деревенская жизнь
Пенсионеру завалили гараж снегом во время чистки двора Фото:

В Челябинске пенсионеру, приравненному по льготам к инвалиду Великой Отечественной войны, очистили заваленный снегом гараж. Об этом URA.RU сообщили в администрации Советского района Челябинска.

«Уборка снега с указанного проезда осуществляется на постоянной основе. Подрядной организации направлено техзадание на проведение работ, которые были запланированы в первых числах марта. К 3 марта все работы были выполнены», — рассказали URA.RU в администрации района.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеру трактор завалил снегом въезд в гараж. Мужчина сообщил, что сейчас он не может откопать проезд, хотя ранее сам регулярно чистил снег.

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В Челябинске пенсионеру, приравненному по льготам к инвалиду Великой Отечественной войны, очистили заваленный снегом гараж. Об этом URA.RU сообщили в администрации Советского района Челябинска. «Уборка снега с указанного проезда осуществляется на постоянной основе. Подрядной организации направлено техзадание на проведение работ, которые были запланированы в первых числах марта. К 3 марта все работы были выполнены», — рассказали URA.RU в администрации района. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеру трактор завалил снегом въезд в гараж. Мужчина сообщил, что сейчас он не может откопать проезд, хотя ранее сам регулярно чистил снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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