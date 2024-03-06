Молчанов покинул пост гендиректора «Группы ЛСР»

07 марта 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Гендиректор ЛСР покинул свой пост Фото: Илья Московец © URA.RU Андрей Молчанов покинул пост генерального директора крупного девелопера «Группы ЛСР». Об этом стало известно из официальной отчетности компании. «Принять к сведению заявление Молчанова Андрея Юрьевича о выходе из состава совета директоров общества с 7 марта 2024 года. <…> Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича», — указано в документе . Вместе с уходом Молчанова с поста гендиректора компании, было объявлено о назначении на эту должность Дмитрия Кутузова, который возглавит «Группу ЛСР» с 7 марта 2024 года по 6 марта 2027 года. «Группа ЛСР» является одним из лидеров на российском рынке строительства и девелопмента. Компания занимает третье место по объему жилищного строительства в России и активно работает на фондовом рынке Московской биржи.

Андрей Молчанов покинул пост генерального директора крупного девелопера «Группы ЛСР». Об этом стало известно из официальной отчетности компании. «Принять к сведению заявление Молчанова Андрея Юрьевича о выходе из состава совета директоров общества с 7 марта 2024 года. <…> Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича», — указано в документе. Вместе с уходом Молчанова с поста гендиректора компании, было объявлено о назначении на эту должность Дмитрия Кутузова, который возглавит «Группу ЛСР» с 7 марта 2024 года по 6 марта 2027 года. «Группа ЛСР» является одним из лидеров на российском рынке строительства и девелопмента. Компания занимает третье место по объему жилищного строительства в России и активно работает на фондовом рынке Московской биржи.