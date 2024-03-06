06 марта 2024

Молчанов покинул пост гендиректора «Группы ЛСР»

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт строительства ЖК в рамках КРТ нежилой застройки. Екатеринбург, строительные каски, лср
Гендиректор ЛСР покинул свой пост Фото:

Андрей Молчанов покинул пост генерального директора крупного девелопера «Группы ЛСР». Об этом стало известно из официальной отчетности компании.

«Принять к сведению заявление Молчанова Андрея Юрьевича о выходе из состава совета директоров общества с 7 марта 2024 года. <…> Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича», — указано в документе.

Вместе с уходом Молчанова с поста гендиректора компании, было объявлено о назначении на эту должность Дмитрия Кутузова, который возглавит «Группу ЛСР» с 7 марта 2024 года по 6 марта 2027 года.

«Группа ЛСР» является одним из лидеров на российском рынке строительства и девелопмента. Компания занимает третье место по объему жилищного строительства в России и активно работает на фондовом рынке Московской биржи.

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Андрей Молчанов покинул пост генерального директора крупного девелопера «Группы ЛСР». Об этом стало известно из официальной отчетности компании. «Принять к сведению заявление Молчанова Андрея Юрьевича о выходе из состава совета директоров общества с 7 марта 2024 года. <…> Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича», — указано в документе. Вместе с уходом Молчанова с поста гендиректора компании, было объявлено о назначении на эту должность Дмитрия Кутузова, который возглавит «Группу ЛСР» с 7 марта 2024 года по 6 марта 2027 года. «Группа ЛСР» является одним из лидеров на российском рынке строительства и девелопмента. Компания занимает третье место по объему жилищного строительства в России и активно работает на фондовом рынке Московской биржи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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