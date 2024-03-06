В миграционном управлении Челябинска образовалась давка из посетителей. Видео

07 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Посетителям предложили воспользоваться предварительной записью Фото: Илья Московец © URA.RU В миграционном управлении Челябинска по адресу Чайковского, 5 образовалась давка из посетителей. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области URA.RU объяснили причины очереди. «Организованности нет. Отделение из-за потока людей уже несколько месяцев не справляется. Люди дежурят у дверей ночами, чтобы туда попасть», — цитируют слова автора видео сайт «74.ру». Автор видео уточнил, что давка происходит из-за нехватки сотрудников отделения и небольшого размера помещения. Как объяснили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции, большинство посетителей приходят для получения услуг в порядке живой очереди и не пользуются предварительной записью. «Для удобства жителей региона имеется возможность записаться на прием через Единый портал государственных услуг, по телефону либо непосредственно в подразделении. Однако не все граждане пользуются правом предварительной записи и приходят в подразделение для получения госуслуг в порядке „живой очереди“», — уточнили URA.RU в пресс-службе полиции региона.

В миграционном управлении Челябинска по адресу Чайковского, 5 образовалась давка из посетителей. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области URA.RU объяснили причины очереди. «Организованности нет. Отделение из-за потока людей уже несколько месяцев не справляется. Люди дежурят у дверей ночами, чтобы туда попасть», — цитируют слова автора видео сайт «74.ру». Автор видео уточнил, что давка происходит из-за нехватки сотрудников отделения и небольшого размера помещения. Как объяснили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции, большинство посетителей приходят для получения услуг в порядке живой очереди и не пользуются предварительной записью. «Для удобства жителей региона имеется возможность записаться на прием через Единый портал государственных услуг, по телефону либо непосредственно в подразделении. Однако не все граждане пользуются правом предварительной записи и приходят в подразделение для получения госуслуг в порядке „живой очереди“», — уточнили URA.RU в пресс-службе полиции региона.