06 марта 2024

В миграционном управлении Челябинска образовалась давка из посетителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Пекин». Екатеринбург, мигранты, вещевой рынок, тц пекин, бунт, торговый центр пекин
Посетителям предложили воспользоваться предварительной записью Фото:

В миграционном управлении Челябинска по адресу Чайковского, 5 образовалась давка из посетителей. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области URA.RU объяснили причины очереди.

«Организованности нет. Отделение из-за потока людей уже несколько месяцев не справляется. Люди дежурят у дверей ночами, чтобы туда попасть», — цитируют слова автора видео сайт «74.ру».

Автор видео уточнил, что давка происходит из-за нехватки сотрудников отделения и небольшого размера помещения. Как объяснили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции, большинство посетителей приходят для получения услуг в порядке живой очереди и не пользуются предварительной записью.

«Для удобства жителей региона имеется возможность записаться на прием через Единый портал государственных услуг, по телефону либо непосредственно в подразделении. Однако не все граждане пользуются правом предварительной записи и приходят в подразделение для получения госуслуг в порядке „живой очереди“», — уточнили URA.RU в пресс-службе полиции региона.

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В миграционном управлении Челябинска по адресу Чайковского, 5 образовалась давка из посетителей. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области URA.RU объяснили причины очереди. «Организованности нет. Отделение из-за потока людей уже несколько месяцев не справляется. Люди дежурят у дверей ночами, чтобы туда попасть», — цитируют слова автора видео сайт «74.ру». Автор видео уточнил, что давка происходит из-за нехватки сотрудников отделения и небольшого размера помещения. Как объяснили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции, большинство посетителей приходят для получения услуг в порядке живой очереди и не пользуются предварительной записью. «Для удобства жителей региона имеется возможность записаться на прием через Единый портал государственных услуг, по телефону либо непосредственно в подразделении. Однако не все граждане пользуются правом предварительной записи и приходят в подразделение для получения госуслуг в порядке „живой очереди“», — уточнили URA.RU в пресс-службе полиции региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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