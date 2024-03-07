Челябинские девушки отличились на Всероссийской спартакиаде. Фото

Мэрия: конькобежцы из челябинских спортшкол стали чемпионами среди учащихся
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Конькобежка Надежда Клюкинских. Екатеринбург, конькобежец
Отличные результаты показали воспитанницы спортшколы им. Л.П.Скобликовой Фото:

Девушки конькобежцы из Челябинска стали чемпионами Всероссийской спартакиады среди учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В главных стартах страны по конькобежному спорту среди учащихся не было равных воспитанницам спортшколы им. Л.П.Скобликовой. Также высокие результаты показали воспитанницы спортшколы №1 Челябинска», — сообщает telegram-канал «Администрация города Челябинска».

Челябинки сумели показать на соревнованиях лучший результат в командном забеге на дистанции шесть кругов. Чемпионами стали Жанна Сапегина, Варвара Романенкова и Алина Нартова, отметили в мэрии.

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Девушки конькобежцы из Челябинска стали чемпионами Всероссийской спартакиады среди учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В главных стартах страны по конькобежному спорту среди учащихся не было равных воспитанницам спортшколы им. Л.П.Скобликовой. Также высокие результаты показали воспитанницы спортшколы №1 Челябинска», — сообщает telegram-канал «Администрация города Челябинска». Челябинки сумели показать на соревнованиях лучший результат в командном забеге на дистанции шесть кругов. Чемпионами стали Жанна Сапегина, Варвара Романенкова и Алина Нартова, отметили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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