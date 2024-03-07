Отличные результаты показали воспитанницы спортшколы им. Л.П.Скобликовой
Девушки конькобежцы из Челябинска стали чемпионами Всероссийской спартакиады среди учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В главных стартах страны по конькобежному спорту среди учащихся не было равных воспитанницам спортшколы им. Л.П.Скобликовой. Также высокие результаты показали воспитанницы спортшколы №1 Челябинска», — сообщает telegram-канал «Администрация города Челябинска».
Челябинки сумели показать на соревнованиях лучший результат в командном забеге на дистанции шесть кругов. Чемпионами стали Жанна Сапегина, Варвара Романенкова и Алина Нартова, отметили в мэрии.
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