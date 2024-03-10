Госэкспертиза одобрила строительство нового ФОК с бассейном в Магнитогорске

11 марта 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Проект одобрен госэкспертизой 7 марта 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области возле МГТУ имени Носова построят новый ФОК с бассейном. Проект одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра. «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном» ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова» город Магнитогорск. Адрес: проспект Карла Маркса, 50, корпус 1. Строительство, положительное заключение», — сообщается на сайте. Согласно документации, застройщиком двухэтажного здания с бассейном выступает технический университет имени Носова. Объект будет возведен на части стадиона на проспекте Карла Маркса вблизи университетского городка. Площадь застройки составит 1,5 тысяч квадратных метров. При этом 25-метровый бассейн с шестью дорожками смогут посещать до 48 человек. Также в спорткомплексе появятся фитнес-клуб, кафе, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, кабинет для проведения анализа воды. Также рядом со спортивным объектом возведут площадку для игры в теннис, баскетбол и волейбол, два поля для мини-футбола, три беговые дорожки по 400 метров и воркаут-площадку со спортивными тренажерами.

В Магнитогорске Челябинской области возле МГТУ имени Носова построят новый ФОК с бассейном. Проект одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра. «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном» ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова» город Магнитогорск. Адрес: проспект Карла Маркса, 50, корпус 1. Строительство, положительное заключение», — сообщается на сайте. Согласно документации, застройщиком двухэтажного здания с бассейном выступает технический университет имени Носова. Объект будет возведен на части стадиона на проспекте Карла Маркса вблизи университетского городка. Площадь застройки составит 1,5 тысяч квадратных метров. При этом 25-метровый бассейн с шестью дорожками смогут посещать до 48 человек. Также в спорткомплексе появятся фитнес-клуб, кафе, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, кабинет для проведения анализа воды. Также рядом со спортивным объектом возведут площадку для игры в теннис, баскетбол и волейбол, два поля для мини-футбола, три беговые дорожки по 400 метров и воркаут-площадку со спортивными тренажерами.