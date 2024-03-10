10 марта 2024

Госэкспертиза одобрила строительство нового ФОК с бассейном в Магнитогорске

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Открытие объектов Фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург, спортсмен, плавание, дворец водных видов спорта, бассейн, брас
Проект одобрен госэкспертизой 7 марта 2024 года Фото:

В Магнитогорске Челябинской области возле МГТУ имени Носова построят новый ФОК с бассейном. Проект одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном» ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова» город Магнитогорск. Адрес: проспект Карла Маркса, 50, корпус 1. Строительство, положительное заключение», — сообщается на сайте.

Согласно документации, застройщиком двухэтажного здания с бассейном выступает технический университет имени Носова. Объект будет возведен на части стадиона на проспекте Карла Маркса вблизи университетского городка. Площадь застройки составит 1,5 тысяч квадратных метров.

При этом 25-метровый бассейн с шестью дорожками смогут посещать до 48 человек. Также в спорткомплексе появятся фитнес-клуб, кафе, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, кабинет для проведения анализа воды. Также рядом со спортивным объектом возведут площадку для игры в теннис, баскетбол и волейбол, два поля для мини-футбола, три беговые дорожки по 400 метров и воркаут-площадку со спортивными тренажерами.

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В Магнитогорске Челябинской области возле МГТУ имени Носова построят новый ФОК с бассейном. Проект одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра. «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном» ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова» город Магнитогорск. Адрес: проспект Карла Маркса, 50, корпус 1. Строительство, положительное заключение», — сообщается на сайте. Согласно документации, застройщиком двухэтажного здания с бассейном выступает технический университет имени Носова. Объект будет возведен на части стадиона на проспекте Карла Маркса вблизи университетского городка. Площадь застройки составит 1,5 тысяч квадратных метров. При этом 25-метровый бассейн с шестью дорожками смогут посещать до 48 человек. Также в спорткомплексе появятся фитнес-клуб, кафе, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, кабинет для проведения анализа воды. Также рядом со спортивным объектом возведут площадку для игры в теннис, баскетбол и волейбол, два поля для мини-футбола, три беговые дорожки по 400 метров и воркаут-площадку со спортивными тренажерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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