Путин подписал закон о рекламе для иноагентов

После подписания закона Владимиром Путиным реклама у иноагентов теперь запрещена
новость из сюжетаИноагенты РФ
Закон о запрете рекламы для иноагентов подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Такая информация появилась на сайте нормативных актов.
«Закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информресурсах российских физических и юридических лиц подписан», — говорится на сайте
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