Путин подписал закон о рекламе для иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
После подписания закона Владимиром Путиным реклама у иноагентов теперь запрещена Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Закон о запрете рекламы для иноагентов подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Такая информация появилась на сайте нормативных актов.

«Закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информресурсах российских физических и юридических лиц подписан», — говорится на сайте нормативных актов. Закон подписал Владимир Путин. Также, согласно ему, запрещается реклама иноагентов в СМИ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Закон о запрете рекламы для иноагентов подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Такая информация появилась на сайте нормативных актов. «Закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информресурсах российских физических и юридических лиц подписан», — говорится на сайте нормативных актов. Закон подписал Владимир Путин. Также, согласно ему, запрещается реклама иноагентов в СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...