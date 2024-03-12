В Пермском крае потушили пожар в магазинах «Пятерочка» и Fix Price

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Дознаватели выясняют причину пожара в здании Фото:

Пожар в Александровске Пермского края, где загорелось здание, в котором расположены магазины «Пятерочка» и Fix Price, ликвидирован. Причину ЧП сейчас устанавливают дознаватели.

«В Пермском крае огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар. Самостоятельно на свежий воздух вышли 16 человек. Никто не пострадал. Причину установят эксперты», — сообщил telegram-канал МЧС России.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Александровске произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находились магазины «Пятерочка» и Fix Price. Огонь охватил 880 квадратных метров. На месте работали 30 специалистов и восемь единиц техники МЧС России. Видео ЧП в социальных сетях выложили очевидцы происшествия.

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Пожар в Александровске Пермского края, где загорелось здание, в котором расположены магазины «Пятерочка» и Fix Price, ликвидирован. Причину ЧП сейчас устанавливают дознаватели. «В Пермском крае огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар. Самостоятельно на свежий воздух вышли 16 человек. Никто не пострадал. Причину установят эксперты», — сообщил telegram-канал МЧС России. Ранее URA.RU рассказывало, что в Александровске произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находились магазины «Пятерочка» и Fix Price. Огонь охватил 880 квадратных метров. На месте работали 30 специалистов и восемь единиц техники МЧС России. Видео ЧП в социальных сетях выложили очевидцы происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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