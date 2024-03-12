В Пермском крае потушили пожар в магазинах «Пятерочка» и Fix Price

Пожар в Александровске Пермского края, где загорелось здание, в котором расположены магазины «Пятерочка» и Fix Price, ликвидирован. Причину ЧП сейчас устанавливают дознаватели.
«В Пермском крае огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар. Самостоятельно на свежий воздух вышли 16 человек. Никто не пострадал. Причину установят эксперты», — сообщил telegram-канал МЧС России.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Александровске произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находились магазины «Пятерочка» и Fix Price. Огонь охватил 880 квадратных метров. На месте работали 30 специалистов и восемь единиц техники МЧС России. Видео ЧП в социальных сетях выложили очевидцы происшествия.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.