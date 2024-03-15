Песков: Киев пытается бросить тень на выборы президента РФ

Киевские власти пытаются дестабилизировать ситуацию в России и дискредитировать выборы президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Все вылазки диверсионных групп связаны с попытками бросить тень на выборы президента России. И с попытками дестабилизировать ситуацию в стране», — подчеркнул Песков.
ВСУ практически ежедневно стали посылать диверсионные группы на территорию России. Также активизировались обстрелы приграничных территорий, попытки атаковать российские объекты с помощью дронов. Накануне при обстреле Донецка погибло трое детей.
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