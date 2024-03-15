Песков: Киев пытается бросить тень на выборы президента РФ

Кремль: диверсанты ВСУ пытаются дискредитировать выборы президента РФ

15 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Представитель Кремля Дмитрий Песков: Киев пытается бросить тень на выборы президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Киевские власти пытаются дестабилизировать ситуацию в России и дискредитировать выборы президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Все вылазки диверсионных групп связаны с попытками бросить тень на выборы президента России. И с попытками дестабилизировать ситуацию в стране», — подчеркнул Песков. ВСУ практически ежедневно стали посылать диверсионные группы на территорию России. Также активизировались обстрелы приграничных территорий, попытки атаковать российские объекты с помощью дронов. Накануне при обстреле Донецка погибло трое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киевские власти пытаются дестабилизировать ситуацию в России и дискредитировать выборы президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Все вылазки диверсионных групп связаны с попытками бросить тень на выборы президента России. И с попытками дестабилизировать ситуацию в стране», — подчеркнул Песков. ВСУ практически ежедневно стали посылать диверсионные группы на территорию России. Также активизировались обстрелы приграничных территорий, попытки атаковать российские объекты с помощью дронов. Накануне при обстреле Донецка погибло трое детей.