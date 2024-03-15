Песков: Киев пытается бросить тень на выборы президента РФ

Кремль: диверсанты ВСУ пытаются дискредитировать выборы президента РФ
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Представитель Кремля Дмитрий Песков: Киев пытается бросить тень на выборы президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Киевские власти пытаются дестабилизировать ситуацию в России и дискредитировать выборы президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Все вылазки диверсионных групп связаны с попытками бросить тень на выборы президента России. И с попытками дестабилизировать ситуацию в стране», — подчеркнул Песков.

ВСУ практически ежедневно стали посылать диверсионные группы на территорию России. Также активизировались обстрелы приграничных территорий, попытки атаковать российские объекты с помощью дронов. Накануне при обстреле Донецка погибло трое детей.

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Киевские власти пытаются дестабилизировать ситуацию в России и дискредитировать выборы президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Все вылазки диверсионных групп связаны с попытками бросить тень на выборы президента России. И с попытками дестабилизировать ситуацию в стране», — подчеркнул Песков. ВСУ практически ежедневно стали посылать диверсионные группы на территорию России. Также активизировались обстрелы приграничных территорий, попытки атаковать российские объекты с помощью дронов. Накануне при обстреле Донецка погибло трое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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