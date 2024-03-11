На Украине намерены освободить от мобилизации богатых граждан

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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, всу,  stock
Правительство Украины думает над тем, чтобы дать бронь от мобилизации богатым, сообщает Алексей Гончаренко Фото:
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На Украине собираются привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты. Таким образом, под мобилизацию не смогут попасть люди, у которых зарплата в два раза выше средней. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«В кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Если человек получает в два раза выше среднего, то он может получить бронь», — заявил Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Также под бронирование попадут: некоторые чиновники, полицейские, операторы связи, работники топливно-энергетического комплекса, и IT-специалисты.

Гончаренко отметил, что такая идея уже поступала от офиса президента Украины Владимира Зеленского. Однако тогда ее раскритиковали за пункт про зарплаты.

До этого мобилизация на Украине поразила основатель Space X Илона Маска. Он отметил, что масштабы кампании по призыву украинцев его шокируют. При этом, в ВСУ еще пытаются заманить выплатами в 783 долларов. Это связано с острым дефицитом военных у Украины.

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На Украине собираются привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты. Таким образом, под мобилизацию не смогут попасть люди, у которых зарплата в два раза выше средней. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «В кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Если человек получает в два раза выше среднего, то он может получить бронь», — заявил Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Также под бронирование попадут: некоторые чиновники, полицейские, операторы связи, работники топливно-энергетического комплекса, и IT-специалисты. Гончаренко отметил, что такая идея уже поступала от офиса президента Украины Владимира Зеленского. Однако тогда ее раскритиковали за пункт про зарплаты. До этого мобилизация на Украине поразила основатель Space X Илона Маска. Он отметил, что масштабы кампании по призыву украинцев его шокируют. При этом, в ВСУ еще пытаются заманить выплатами в 783 долларов. Это связано с острым дефицитом военных у Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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