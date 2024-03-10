Илон Маск пришел в ужас от мобилизации на Украине

Илон Маск осудил жесткие методы мобилизации на Украине

10 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Илон Маск выступил против мобилизации на Украине Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель, основатель Space X Илон Маск возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине. Об этом он написал в соцсетях над постом американского бизнесмена Дэвида Сакса, который разместил видео с украинскими пограничниками, задержавших беженцев. «Так много людей умерло за последний год из-за отсутствия прогресса. Сколько еще должно умереть?» — задался риторическим вопросом Илон Маск, комментируя видео с мобилизацией на Украине в жесткой форме. На кадрах видно, как пограничники скрутили десяток беженцев, которые хотели сбежать от мобилизации. Всего было задержано 34 таких жителя. Илон Маск нередко рассуждал на тему украинского конфликта. Он отмечал, что Киеву необходимо было заключить мир с Россией еще год назад. По его мнению, позиции ВСУ слабеют с каждым днем. Предприниматель также заявлял, что территории Крыма и Донбасса должны остаться за РФ. На Украине с самого начала проведения СВО объявили военное положение и мобилизацию. Украинский глава Владимир Зеленский каждый раз продлевает их.

Американский предприниматель, основатель Space X Илон Маск возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине. Об этом он написал в соцсетях над постом американского бизнесмена Дэвида Сакса, который разместил видео с украинскими пограничниками, задержавших беженцев. «Так много людей умерло за последний год из-за отсутствия прогресса. Сколько еще должно умереть?» — задался риторическим вопросом Илон Маск, комментируя видео с мобилизацией на Украине в жесткой форме. На кадрах видно, как пограничники скрутили десяток беженцев, которые хотели сбежать от мобилизации. Всего было задержано 34 таких жителя. Илон Маск нередко рассуждал на тему украинского конфликта. Он отмечал, что Киеву необходимо было заключить мир с Россией еще год назад. По его мнению, позиции ВСУ слабеют с каждым днем. Предприниматель также заявлял, что территории Крыма и Донбасса должны остаться за РФ. На Украине с самого начала проведения СВО объявили военное положение и мобилизацию. Украинский глава Владимир Зеленский каждый раз продлевает их.