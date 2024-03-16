В Челябинской области явка на выборах президента перевалила за 60%

В Челябинской области к 10:00 проголосовали более 60% избирателей. Об этом сообщил 17 марта в облизбиркоме.
«На 10:00 явка составила 60,7% с учетом ДЭГ. Свой голос на выборах президента отдали 1 млн 558 тысяч 857 человек», — сообщили в комиссии.
По итогам второго дня президентских выборов в Челябинской области проголосовали 59% избирателей. Регион обогнал по явке Свердловскую область.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. В понедельник, 18 марта, станут известные результаты кандидатов на высшую должность в стране. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме.
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