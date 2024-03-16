В Челябинской области явка на выборах президента перевалила за 60%

17 марта 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Глава облиизбиркома Евгений Голицын отчитался о ходе голосования челябинцев утром 17 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Челябинской области к 10:00 проголосовали более 60% избирателей. Об этом сообщил 17 марта в облизбиркоме. «На 10:00 явка составила 60,7% с учетом ДЭГ. Свой голос на выборах президента отдали 1 млн 558 тысяч 857 человек», — сообщили в комиссии. По итогам второго дня президентских выборов в Челябинской области проголосовали 59% избирателей. Регион обогнал по явке Свердловскую область. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. В понедельник, 18 марта, станут известные результаты кандидатов на высшую должность в стране. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области к 10:00 проголосовали более 60% избирателей. Об этом сообщил 17 марта в облизбиркоме. «На 10:00 явка составила 60,7% с учетом ДЭГ. Свой голос на выборах президента отдали 1 млн 558 тысяч 857 человек», — сообщили в комиссии. По итогам второго дня президентских выборов в Челябинской области проголосовали 59% избирателей. Регион обогнал по явке Свердловскую область. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. В понедельник, 18 марта, станут известные результаты кандидатов на высшую должность в стране. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме.