16 марта 2024

В Челябинской области проголосовало свыше 63% избирателей

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Выборы. Челябинск
Челябинцы выбирают президента РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Челябинской области по состоянию на 12 часов 17 марта проголосовало 63,56% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«На 12:00 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 632 152 избирателей. Что составило 63,56%, с учетом ДЭГ», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома.

Выборы президента России проходят по всей стране. 17 марта — заключительный день голосования. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.

Явка избирателей в Челябинской облатси превысила 63%
Явка избирателей в Челябинской облатси превысила 63%
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В Челябинской области по состоянию на 12 часов 17 марта проголосовало 63,56% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома. «На 12:00 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 632 152 избирателей. Что составило 63,56%, с учетом ДЭГ», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома. Выборы президента России проходят по всей стране. 17 марта — заключительный день голосования. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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