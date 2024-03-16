В Челябинской области проголосовало свыше 63% избирателей

Челябинцы выбирают президента РФ
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Челябинской области по состоянию на 12 часов 17 марта проголосовало 63,56% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.
«На 12:00 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 632 152 избирателей. Что составило 63,56%, с учетом ДЭГ», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома.
Выборы президента России проходят по всей стране. 17 марта — заключительный день голосования. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.
Явка избирателей в Челябинской облатси превысила 63%
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