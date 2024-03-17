17 марта 2024

Челябинцам озвучили промежуточные результаты выборов президента к 9 утра. Фото

За Путина в Челябинской области проголосовали 84,41%
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За Путина в Челябинской области проголосовали 84,41% Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Челябинской области на 9 часов утра 18 марта подвели промежуточные итоги голосования на выборах президента России. За Путина свои голоса отдали 84,41% избирателей, сообщает облизбирком.

«Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года 09:00. Обработано 2 255 протоколов. 84,41% — Путин В.В.» — сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Челябинской области.

На втором месте — Николай Харитонов, КПРФ (5,31%), на третьем — Владислав Даванков, «Новые люди» (4,9%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,43%). Участие в выборах приняли 79,02% избирателей, сообщили в комиссии.

Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились 17 марта. URA.RU следило за процессом в онлайн-режиме.

Подведены итоги выборов президента на 9 часов утра
Подведены итоги выборов президента на 9 часов утра

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В Челябинской области на 9 часов утра 18 марта подвели промежуточные итоги голосования на выборах президента России. За Путина свои голоса отдали 84,41% избирателей, сообщает облизбирком. «Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года 09:00. Обработано 2 255 протоколов. 84,41% — Путин В.В.» — сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Челябинской области. На втором месте — Николай Харитонов, КПРФ (5,31%), на третьем — Владислав Даванков, «Новые люди» (4,9%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,43%). Участие в выборах приняли 79,02% избирателей, сообщили в комиссии. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились 17 марта. URA.RU следило за процессом в онлайн-режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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