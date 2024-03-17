В Челябинской области на 9 часов утра 18 марта подвели промежуточные итоги голосования на выборах президента России. За Путина свои голоса отдали 84,41% избирателей, сообщает облизбирком.
«Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года 09:00. Обработано 2 255 протоколов. 84,41% — Путин В.В.» — сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Челябинской области.
На втором месте — Николай Харитонов, КПРФ (5,31%), на третьем — Владислав Даванков, «Новые люди» (4,9%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,43%). Участие в выборах приняли 79,02% избирателей, сообщили в комиссии.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились 17 марта. URA.RU следило за процессом в онлайн-режиме.
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