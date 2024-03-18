Челябинских школьников перевели на дистант из-за пожара в соседнем общежитии

Учеников школы №28 в поселке ЧВВАКУШ (Челябинск) 18 марта перевели на дистант из-за пожара в соседней заброшке. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.
«Решением руководства образовательного учреждения сегодня в школе объявлен день дистанционного обучения. В связи с тем, что рядом проводятся работы тушению пожара», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.
Как пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарным удалось локализовать пожар на площади 1600 квадратных метров. В настоящее время идут работы по тушению и проливке строительных конструкций. Сотрудники ликвидируют отдельные очаги тления.
Пожар начался вечером 17 марта. Пострадавших при возгорании нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.