Челябинских школьников перевели на дистант из-за пожара в соседнем общежитии

18 марта 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Из-за пожара рядом с школой дети занимаются из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учеников школы №28 в поселке ЧВВАКУШ (Челябинск) 18 марта перевели на дистант из-за пожара в соседней заброшке. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска. «Решением руководства образовательного учреждения сегодня в школе объявлен день дистанционного обучения. В связи с тем, что рядом проводятся работы тушению пожара», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Как пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарным удалось локализовать пожар на площади 1600 квадратных метров. В настоящее время идут работы по тушению и проливке строительных конструкций. Сотрудники ликвидируют отдельные очаги тления. Пожар начался вечером 17 марта. Пострадавших при возгорании нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учеников школы №28 в поселке ЧВВАКУШ (Челябинск) 18 марта перевели на дистант из-за пожара в соседней заброшке. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска. «Решением руководства образовательного учреждения сегодня в школе объявлен день дистанционного обучения. В связи с тем, что рядом проводятся работы тушению пожара», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Как пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарным удалось локализовать пожар на площади 1600 квадратных метров. В настоящее время идут работы по тушению и проливке строительных конструкций. Сотрудники ликвидируют отдельные очаги тления. Пожар начался вечером 17 марта. Пострадавших при возгорании нет.