Челябинских школьников перевели на дистант из-за пожара в соседнем общежитии

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Из-за пожара рядом с школой дети занимаются из дома Фото:

Учеников школы №28 в поселке ЧВВАКУШ (Челябинск) 18 марта перевели на дистант из-за пожара в соседней заброшке. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Решением руководства образовательного учреждения сегодня в школе объявлен день дистанционного обучения. В связи с тем, что рядом проводятся работы тушению пожара», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Как пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарным удалось локализовать пожар на площади 1600 квадратных метров. В настоящее время идут работы по тушению и проливке строительных конструкций. Сотрудники ликвидируют отдельные очаги тления.

Пожар начался вечером 17 марта. Пострадавших при возгорании нет.

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Учеников школы №28 в поселке ЧВВАКУШ (Челябинск) 18 марта перевели на дистант из-за пожара в соседней заброшке. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска. «Решением руководства образовательного учреждения сегодня в школе объявлен день дистанционного обучения. В связи с тем, что рядом проводятся работы тушению пожара», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Как пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожарным удалось локализовать пожар на площади 1600 квадратных метров. В настоящее время идут работы по тушению и проливке строительных конструкций. Сотрудники ликвидируют отдельные очаги тления. Пожар начался вечером 17 марта. Пострадавших при возгорании нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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