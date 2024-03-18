В Крыму избиратель съел бюллетень на избирательном участке

18 марта 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Михаил Малышев отметил, что проходит проверка Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Во время выборов президента РФ 17 марта на избирательном участке в Керчи молодой человек порвал и съел свой бюллетень. Об этом заявил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. «Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он (мужчина — прим. URA.RU) его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал», — заявил Малышев на заседании избиркома, слова передает РИА Новости. Он отметил, что мужчина вместо бюллетеня хотел в ящик для голосования поместить другой документ. По словам Малышева, случай произошел в Керчи 17 марта, молодой человек находился в кабинке для голосования около пяти минут. Это вызвало подозрения у членов избиркома. Как выяснилось, мужчина рисовал на бюллетене «определенные знаки». Идет проверка. На избирательных участках в различных регионах России произошли ЧП во время президентских выборов. В Тюменской области студент использовал пиротехнику, в Екатеринбурге и Свердловской области пытались испортить бюллетени зеленкой. Также глава электронного штаба Илья Массух сообщил, что более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования, передают «Дни.ру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время выборов президента РФ 17 марта на избирательном участке в Керчи молодой человек порвал и съел свой бюллетень. Об этом заявил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. «Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он (мужчина — прим. URA.RU) его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал», — заявил Малышев на заседании избиркома, слова передает РИА Новости. Он отметил, что мужчина вместо бюллетеня хотел в ящик для голосования поместить другой документ. По словам Малышева, случай произошел в Керчи 17 марта, молодой человек находился в кабинке для голосования около пяти минут. Это вызвало подозрения у членов избиркома. Как выяснилось, мужчина рисовал на бюллетене «определенные знаки». Идет проверка. На избирательных участках в различных регионах России произошли ЧП во время президентских выборов. В Тюменской области студент использовал пиротехнику, в Екатеринбурге и Свердловской области пытались испортить бюллетени зеленкой. Также глава электронного штаба Илья Массух сообщил, что более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования, передают «Дни.ру».