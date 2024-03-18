В Крыму избиратель съел бюллетень на избирательном участке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подсчёт голосов на участке 2265. Тюмень , подсчет голосов, выборы, урна, топ, избирательный участок, бюллетень
Михаил Малышев отметил, что проходит проверка Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Во время выборов президента РФ 17 марта на избирательном участке в Керчи молодой человек порвал и съел свой бюллетень. Об этом заявил глава избиркома Крыма Михаил Малышев.

«Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он (мужчина — прим. URA.RU) его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал», — заявил Малышев на заседании избиркома, слова передает РИА Новости. Он отметил, что мужчина вместо бюллетеня хотел в ящик для голосования поместить другой документ.

По словам Малышева, случай произошел в Керчи 17 марта, молодой человек находился в кабинке для голосования около пяти минут. Это вызвало подозрения у членов избиркома. Как выяснилось, мужчина рисовал на бюллетене «определенные знаки». Идет проверка.

На избирательных участках в различных регионах России произошли ЧП во время президентских выборов. В Тюменской области студент использовал пиротехнику, в Екатеринбурге и Свердловской области пытались испортить бюллетени зеленкой. Также глава электронного штаба Илья Массух сообщил, что более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования, передают «Дни.ру».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время выборов президента РФ 17 марта на избирательном участке в Керчи молодой человек порвал и съел свой бюллетень. Об этом заявил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. «Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он (мужчина — прим. URA.RU) его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал», — заявил Малышев на заседании избиркома, слова передает РИА Новости. Он отметил, что мужчина вместо бюллетеня хотел в ящик для голосования поместить другой документ. По словам Малышева, случай произошел в Керчи 17 марта, молодой человек находился в кабинке для голосования около пяти минут. Это вызвало подозрения у членов избиркома. Как выяснилось, мужчина рисовал на бюллетене «определенные знаки». Идет проверка. На избирательных участках в различных регионах России произошли ЧП во время президентских выборов. В Тюменской области студент использовал пиротехнику, в Екатеринбурге и Свердловской области пытались испортить бюллетени зеленкой. Также глава электронного штаба Илья Массух сообщил, что более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...