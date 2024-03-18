Житель Миасса после посещения ночного клуба угнал трактор

18 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Мужчина решил угнать трактор-экскаватор, возвращаясь из ночного клуба Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) задержан подозреваемый в угоне трактора. Как сообщили 18 марта в пресс-службе главка МВД России по региону, мужчина решил угнать трактор после визита в ночной клуб. «В дежурную часть отдела МВД по городу Миассу ранним утром поступило сообщение от руководителя охранного предприятия коммерческой автомобильной стоянки о том, что неизвестным лицом был угнан трактор-экскаватор, припаркованный там. Полицейские отреагировали на сообщение и на место были отправлены сотрудники уголовного розыска, которые совместно с представителями Росгвардии в короткий срок задержали подозреваемого», — сообщили в пресс-службе главка. Угонщиком оказался 28-летний житель соседнего региона, прибывший в Миасс на работу вахтовым методом. Рано утром молодой человек направлялся к месту временного проживания после посещения ночного клуба. Проходя мимо автомобильной стоянки, увидев тяжелую машину, он решил прокатиться. С этой целью он проник в кабину трактора, сомкнув провода зажигания, запустил двигатель и выехал с территории автостоянки. Как добавили в пресс-службе, в настоящее время проводится дальнейшая проверка всех обстоятельств произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) задержан подозреваемый в угоне трактора. Как сообщили 18 марта в пресс-службе главка МВД России по региону, мужчина решил угнать трактор после визита в ночной клуб. «В дежурную часть отдела МВД по городу Миассу ранним утром поступило сообщение от руководителя охранного предприятия коммерческой автомобильной стоянки о том, что неизвестным лицом был угнан трактор-экскаватор, припаркованный там. Полицейские отреагировали на сообщение и на место были отправлены сотрудники уголовного розыска, которые совместно с представителями Росгвардии в короткий срок задержали подозреваемого», — сообщили в пресс-службе главка. Угонщиком оказался 28-летний житель соседнего региона, прибывший в Миасс на работу вахтовым методом. Рано утром молодой человек направлялся к месту временного проживания после посещения ночного клуба. Проходя мимо автомобильной стоянки, увидев тяжелую машину, он решил прокатиться. С этой целью он проник в кабину трактора, сомкнув провода зажигания, запустил двигатель и выехал с территории автостоянки. Как добавили в пресс-службе, в настоящее время проводится дальнейшая проверка всех обстоятельств произошедшего.