Бастрыкину доложат о вине многодетной обнаженной челябинки

18 марта 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Женщина вела стримы, где обнажалась в присутствии детей Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки всех обстоятельств, при которых многодетная мать из Челябинска обнажалась на камеру в присутствии детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В эфире федерального телеканала сообщалось, что многодетная мать, проживающая в Челябинске, осуществляла в сети Интернет для широкого круга лиц прямые трансляции, в ходе которых обнажалась в присутствии несовершеннолетних. Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве добавили, что специалисты регионального СК России уже проводят процессуальную проверку по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ранее суд Челябинска вынес решение по делу скандальной семьи треш-стримеров под псевдонимами Гобзавр и Людмурик (мать и сын), которые во время своих прямых трансляций исполняли аморальные пожелания своих подписчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки всех обстоятельств, при которых многодетная мать из Челябинска обнажалась на камеру в присутствии детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В эфире федерального телеканала сообщалось, что многодетная мать, проживающая в Челябинске, осуществляла в сети Интернет для широкого круга лиц прямые трансляции, в ходе которых обнажалась в присутствии несовершеннолетних. Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве добавили, что специалисты регионального СК России уже проводят процессуальную проверку по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ранее суд Челябинска вынес решение по делу скандальной семьи треш-стримеров под псевдонимами Гобзавр и Людмурик (мать и сын), которые во время своих прямых трансляций исполняли аморальные пожелания своих подписчиков.