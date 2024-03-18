18 марта 2024

В Пермском крае многодетная мать убила своего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину поместили в СИЗО Фото:

В Кунгуре (Пермский край) многодетная мать убила своего мужа, пока дети спали. Информация об этом опубликована в telegram-канале Ural Mash.

«Алексей и Юлия находились у себя дома. Мужчина выпивал на кухне и позвал жену присоединиться, но та отказалась. Вспылив, Алексей начал скандалить и утверждать, что жена разлюбила его. Тогда Юлия взяла нож и трижды ударила супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в посте telegram-канале.

Сообщается, что у пары было четверо детей. Самому младшему четыре года, старшему — четырнадцать. Сейчас их изъяли органы опеки, а женщину отправили в СИЗО. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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В Кунгуре (Пермский край) многодетная мать убила своего мужа, пока дети спали. Информация об этом опубликована в telegram-канале Ural Mash. «Алексей и Юлия находились у себя дома. Мужчина выпивал на кухне и позвал жену присоединиться, но та отказалась. Вспылив, Алексей начал скандалить и утверждать, что жена разлюбила его. Тогда Юлия взяла нож и трижды ударила супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в посте telegram-канале. Сообщается, что у пары было четверо детей. Самому младшему четыре года, старшему — четырнадцать. Сейчас их изъяли органы опеки, а женщину отправили в СИЗО. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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