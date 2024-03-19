Мэр Пинаев поблагодарил тагильчан за самоотдачу на выборах

Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев не ожидал такой сильной отдачи от горожан на выборах президента РФ. Он рассказал, что подобного прогноза явки — 74,97% — не делал никто.
«Я не верил до последнего, что мы сможем это сделать. Такого не делал никто и никогда в жизни. Такой результат даже не снился никому… Он даже мне не снился», — передает ИА «Все Новости» слова Пинаева.
По предварительным данным, активную гражданскую позицию проявили более 177 тысяч тагильчан, что стало историческим рекордом. Около 82% горожан поддержали действующего президента РФ Владимира Путина. Политолог Андрей Мозолин объяснил успех Нижнего Тагила вниманием лидера государства.
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