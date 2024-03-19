Мэр Пинаев поблагодарил тагильчан за самоотдачу на выборах

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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев поделился эмоциями от рекордного результата на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев не ожидал такой сильной отдачи от горожан на выборах президента РФ. Он рассказал, что подобного прогноза явки — 74,97% — не делал никто.

«Я не верил до последнего, что мы сможем это сделать. Такого не делал никто и никогда в жизни. Такой результат даже не снился никому… Он даже мне не снился», — передает ИА «Все Новости» слова Пинаева.

По предварительным данным, активную гражданскую позицию проявили более 177 тысяч тагильчан, что стало историческим рекордом. Около 82% горожан поддержали действующего президента РФ Владимира Путина. Политолог Андрей Мозолин объяснил успех Нижнего Тагила вниманием лидера государства.

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Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев не ожидал такой сильной отдачи от горожан на выборах президента РФ. Он рассказал, что подобного прогноза явки — 74,97% — не делал никто. «Я не верил до последнего, что мы сможем это сделать. Такого не делал никто и никогда в жизни. Такой результат даже не снился никому… Он даже мне не снился», — передает ИА «Все Новости» слова Пинаева. По предварительным данным, активную гражданскую позицию проявили более 177 тысяч тагильчан, что стало историческим рекордом. Около 82% горожан поддержали действующего президента РФ Владимира Путина. Политолог Андрей Мозолин объяснил успех Нижнего Тагила вниманием лидера государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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