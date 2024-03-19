Мэр Пинаев поблагодарил тагильчан за самоотдачу на выборах

19 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев поделился эмоциями от рекордного результата на выборах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев не ожидал такой сильной отдачи от горожан на выборах президента РФ. Он рассказал, что подобного прогноза явки — 74,97% — не делал никто. «Я не верил до последнего, что мы сможем это сделать. Такого не делал никто и никогда в жизни. Такой результат даже не снился никому… Он даже мне не снился», — передает ИА «Все Новости» слова Пинаева. По предварительным данным, активную гражданскую позицию проявили более 177 тысяч тагильчан, что стало историческим рекордом. Около 82% горожан поддержали действующего президента РФ Владимира Путина. Политолог Андрей Мозолин объяснил успех Нижнего Тагила вниманием лидера государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев не ожидал такой сильной отдачи от горожан на выборах президента РФ. Он рассказал, что подобного прогноза явки — 74,97% — не делал никто. «Я не верил до последнего, что мы сможем это сделать. Такого не делал никто и никогда в жизни. Такой результат даже не снился никому… Он даже мне не снился», — передает ИА «Все Новости» слова Пинаева. По предварительным данным, активную гражданскую позицию проявили более 177 тысяч тагильчан, что стало историческим рекордом. Около 82% горожан поддержали действующего президента РФ Владимира Путина. Политолог Андрей Мозолин объяснил успех Нижнего Тагила вниманием лидера государства.