Пермяков привлекут к участию в отборе кандидатов на посты директоров школ

19 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Участие в собеседовании с кандидатами на посты директоров школ примет общественность Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми подключат общественность к собеседованию с кандидатами на посты директоров школ. Об этом говорится в приказе, размещенном на сайте министерства образования и науки Пермского края. «Собеседование с кандидатом на должность руководителя общеобразовательной организации проводится комиссией, возглавляемой министром образования и науки Пермского края. В нее включаются должностные лица министерства и департамента [образования администрации Перми], представитель Общественного совета, созданного министерством, и общественных объединений», — сказано в регламенте, подготовленном ведомством. Также в документе прописано, что комиссия проводит с кандидатом собеседование в срок не позднее 45 календарных дней с того момента, как должность директора школы стала вакантной. URA.RU рассказывало, что полномочия по назначению директоров пермских школ были переданы с городского на краевой уровень в начале текущего года. По словам министра образования Прикамья Раисы Кассиной, это связано с тем, в мэрии Перми не доводят до школ посылы, которые идут от федеральных властей. Со временем край намерен забрать все образовательные функции у территорий, отмечала чиновница. Свое несогласие с принятым закон о передаче полномочий в сфере образования высказала краевая прокуратура. Надзорное ведомство оспаривает его в краевом суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми подключат общественность к собеседованию с кандидатами на посты директоров школ. Об этом говорится в приказе, размещенном на сайте министерства образования и науки Пермского края. «Собеседование с кандидатом на должность руководителя общеобразовательной организации проводится комиссией, возглавляемой министром образования и науки Пермского края. В нее включаются должностные лица министерства и департамента [образования администрации Перми], представитель Общественного совета, созданного министерством, и общественных объединений», — сказано в регламенте, подготовленном ведомством. Также в документе прописано, что комиссия проводит с кандидатом собеседование в срок не позднее 45 календарных дней с того момента, как должность директора школы стала вакантной. URA.RU рассказывало, что полномочия по назначению директоров пермских школ были переданы с городского на краевой уровень в начале текущего года. По словам министра образования Прикамья Раисы Кассиной, это связано с тем, в мэрии Перми не доводят до школ посылы, которые идут от федеральных властей. Со временем край намерен забрать все образовательные функции у территорий, отмечала чиновница. Свое несогласие с принятым закон о передаче полномочий в сфере образования высказала краевая прокуратура. Надзорное ведомство оспаривает его в краевом суде.