Челябинскстат: в регионе вдвое упали продажи картофеля

Челябинские овощи стали залеживаться на прилавке Фото: Илья Московец © URA.RU

Картофель у фермеров Челябинской области стали покупать в два раза меньше. Как следует из данных Челябинскстата, в 2023 году реализовано в 2,3 раза меньше клубнеплода, чем в 2022 году.

«Реализация основных видов продукции растениеводства сельскохозяйственными организациями. Картофель в 2022 году — 16,6 тысяч тонн, в 2023 году — семь тысяч тонн», — отмечено в данных Челябинскстата.

Как URA.RU рассказал руководитель фермерского хозяйства в Аргаяшском районе Марат Камалов, осенью 2023 года удалось собрать высокий урожай овоща. Однако продажи идут медленно.

«Реализации нет. Картофель лежит в хранилище, но не покупают и даже не интересуются. С одной стороны, видим перепроизводство. С другой, не стало части покупателей. Раньше делали закупки из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. В текущем сезоне остались покупатели только из Узбекистана», — сообщил URA.RU Камалов.

Также и внутренний спрос: покупатели из Омской области и Башкортостана хотя и сохранили заказы, но их уменьшили. В результате в настоящий момент осталось не распродано 35% урожая. В прошлые годы к марту картофель в хранилищах заканчивался.

Также на 6,1 тысячи тонн аграрии региона меньше реализовали других овощей (39,8 против 45,9 тысячи тонн), на 35,9 тысячи тонн — злаков и бобовых (428,3 тысячи против 464,2 тысячи тонн). В то же время выросли продажи масличных культур. В 2023 году их продали больше на 5,3 тысячи тонн (66,3 тысячи вместо 61 тысячи тонн).

Продажи картофеля в Челябинской области значительно сократились Скрин: пресс-служба Челябинскстата