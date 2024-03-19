Силовики проводят профилактическое мероприятие
Вооруженные сотрудники полиции устроили рейд в центре Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Возле ТЦ „Пассажа“ припарковался автобус, из которого вышли вооруженные силовики в масках. Взяли сотрудников RostIc’s», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу городской полиции. Там пояснили, что проводятся профилактические мероприятия.
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