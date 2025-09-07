Зеленского предупредили о последнем шансе переговорить с Москвой

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов раскритиковал отказ президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения урегулирования конфликта. Об этом он рассказал в беседе с журналистами. Это был его последний шанс, подчеркнул Рогов.
«Зеленский действует в парадигме глупого и трусливого человека, желающего затянуть боевые действия, чтобы, прячась за чужими спинами, продолжать обогащаться на чужом горе. У Зеленского не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По словам чиновника, действия Зеленского свидетельствуют о нежелании искать пути к миру.
Ранее Владимир Путин публично предложил Зеленскому встретиться и обсудить пути выхода из конфликта, пригласив его в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, однако заявил о готовности к встрече «в любом формате». В Кремле также дополняли, что данное предложение с российской стороны это именно призыв к беседе, а не капитуляция украинского главы.
