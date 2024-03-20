Лолита рассказала, на что SHAMAN потратил деньги Пугачевой

Лолита: SHAMAN потратил подаренные Пугачевой деньги на учебу

20 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

SHAMAN остался скромным человеком, несмотря на подобный успех, заявила Лолита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская певица Лолита Милявская сообщила, что деньги, которые певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) получил от Аллы Пугачевой в качестве личной премии, он потратил на обучение в университете. Деньги от Примадонны артист получил после того, как не смог победить в третьем сезоне шоу «Фактор А». Такими словами артистка поделилась в YouTube-шоу «Повесточка». «Потом его папа давал интервью и сказал, что премию, которую ему [SHAMAN] дала Алла Борисовна, они потратили на его образование — он закончил институт. Так что это на ее деньги», — передает YouTube-шоу слова Милявской. Она также отметила, что при таком уровне успеха певец остался простым и скромным человеком. Ранее Лолита Милявская заявила, что именно она придумала сценическое имя Дронову. Она сказала ему: «Ты какой-то шаман». От этой фразы произошел псевдоним певца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Лолита Милявская сообщила, что деньги, которые певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) получил от Аллы Пугачевой в качестве личной премии, он потратил на обучение в университете. Деньги от Примадонны артист получил после того, как не смог победить в третьем сезоне шоу «Фактор А». Такими словами артистка поделилась в YouTube-шоу «Повесточка». «Потом его папа давал интервью и сказал, что премию, которую ему [SHAMAN] дала Алла Борисовна, они потратили на его образование — он закончил институт. Так что это на ее деньги», — передает YouTube-шоу слова Милявской. Она также отметила, что при таком уровне успеха певец остался простым и скромным человеком. Ранее Лолита Милявская заявила, что именно она придумала сценическое имя Дронову. Она сказала ему: «Ты какой-то шаман». От этой фразы произошел псевдоним певца.