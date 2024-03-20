Лолита рассказала, на что SHAMAN потратил деньги Пугачевой

Лолита: SHAMAN потратил подаренные Пугачевой деньги на учебу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
SHAMAN остался скромным человеком, несмотря на подобный успех, заявила Лолита Фото:

Российская певица Лолита Милявская сообщила, что деньги, которые певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) получил от Аллы Пугачевой в качестве личной премии, он потратил на обучение в университете. Деньги от Примадонны артист получил после того, как не смог победить в третьем сезоне шоу «Фактор А». Такими словами артистка поделилась в YouTube-шоу «Повесточка».

«Потом его папа давал интервью и сказал, что премию, которую ему [SHAMAN] дала Алла Борисовна, они потратили на его образование — он закончил институт. Так что это на ее деньги», — передает YouTube-шоу слова Милявской. Она также отметила, что при таком уровне успеха певец остался простым и скромным человеком.

Ранее Лолита Милявская заявила, что именно она придумала сценическое имя Дронову. Она сказала ему: «Ты какой-то шаман». От этой фразы произошел псевдоним певца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская певица Лолита Милявская сообщила, что деньги, которые певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) получил от Аллы Пугачевой в качестве личной премии, он потратил на обучение в университете. Деньги от Примадонны артист получил после того, как не смог победить в третьем сезоне шоу «Фактор А». Такими словами артистка поделилась в YouTube-шоу «Повесточка». «Потом его папа давал интервью и сказал, что премию, которую ему [SHAMAN] дала Алла Борисовна, они потратили на его образование — он закончил институт. Так что это на ее деньги», — передает YouTube-шоу слова Милявской. Она также отметила, что при таком уровне успеха певец остался простым и скромным человеком. Ранее Лолита Милявская заявила, что именно она придумала сценическое имя Дронову. Она сказала ему: «Ты какой-то шаман». От этой фразы произошел псевдоним певца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...